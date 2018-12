Entwicklung Neues Baugebiet beschlossen

sgk

Die Suppinger werden neue Bauplätze bekommen, der Gemeinderat hat mehrheitlich die Fortführung des Baugebiets „Falge“ beschlossen. 20 Räte waren überzeugt, dass es kein Problem mit elektromagnetischen Strahlen dort gibt. Die nächtliche Lärmgrenzüberschreitung könne vermieden werden, wenn im Bebauungsplan für die nördlichste Häuserreihe im letzten Bauabschnitt die Auflage aufgenommen wird, dort keine Fenster einzubauen, die geöffnet werden können. Die Entscheidung hat sich das Gremium nicht leicht gemacht, die Sorgen künftiger Bewohner dort haben Räte und Verwaltung ernst genommen.

Wie berichtet, hatte die Verwaltung aufgrund der aufgekommenen Thematik über Elektrosmog und Lärmimmission durch Koronageräusche aufgrund der Hochstromleitung die Ausschreibung zur Erschließung des zweiten Bauabschnitts ausgesetzt. Der Ortschaftsrat hatte sich jüngst dafür ausgesprochen, das Baugebiet weiter zu verfolgen. Nicht zuletzt auch deswegen, weil ein von der Stadt in Auftrag gegebenes TÜV-Gutachten ergeben hatte, dass die entsprechenden Strahlengrenzwerte weit unterschritten würden. Lediglich der Koronalärm in der Nacht überschreitet den Wert in der letzten Häuserreihe – und dort nur auf der Nordseite zur Stromleitung hin.

Jedoch schwirren Grenzwerte durch Laichingen, die anderes vermitteln als das TÜV-Gutachten. Eine Folge eines Fernsehbeitrags sowie eines vom Suppinger Ortschaftsrat in Auftrag gegebenen Gutachtens beim Wissenschaftsladen Bonn (wir berichteten). Die IGEL-Fraktion stimmte geschlossen gegen die Fortführung des Baugebietes. „Lärm ist ein anerkannter Krankmacher und einfach verbieten, die Fenster auf der Nordseite zu öffnen, halten wir nicht für realisierbar. Wer will unter diesen Voraussetzungen schon dort bauen, ich nicht“, sagte Günter Schmid.

Dem könne sich die LAB voll und ganz anschließen, erklärte Bernhard Schweizer. Ihm ging es mehr um die Gefahr der Strahlung, das könnte Interessenten vom Grundstückskauf abhalten. Werner Scheck (BWV) griff in die Diskussion ein, erklärte, welche Gründe, außer der Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte, die Ortschaftsräte überzeugt habe: „Ortschaftsrat Ludwig Häberle hat im geplanten Baugebiet und innerhalb Suppingens die Strahlungen gemessen mit dem Ergebnis: im Ort sind die Werte erheblich höher.“ Vor diesem Hintergrund sei er überzeugt, dass die zuvor genannten Argumente keine Rolle mehr spielten. „Sonst könnten wir unsere Dörfer nicht mehr weiter entwickeln.“ Sein Fraktionskollege Wilhelm Häberle bekräftigte das: „Woran, wenn nicht an gesetzlich vorgegebenen Werten, sollen wir uns denn bei unseren Entscheidungen halten“, betonte er, „die sind eingehalten, sogar unterschritten mit der entsprechenden Vorgabe im Bebauungsplan.“

Bürgermeister Klaus Kaufmann hob demonstrativ sein Smartphone in die Höhe: „Diese Strahlungen sind weit höher.“ Gisela Steinestel schlug daraufhin vor, die Pläne für den dritten Bauabschnitt vorläufig in der Schublade zu lassen, „vielleicht ändern sich die Rahmenbedingungen irgendwann“. Das habe zur Folge, gab Amtsleiter Günter Hascher zu bedenken, dass der dritte Bauabschnitt geändert werden müsse. „Dann beginnen wir bei Adam und Eva, und neue Bauplätze in Suppingen gibt es frühestens 2021.“ Er verwies darauf, dass das Gebiet „Falge“ seit 20 Jahren Bauland ist und der nun geplante zweite Bauabschnitt im vereinfachten Verfahren erfolgen könne. Es bräuchte lediglich die Ergänzung hinsichtlich der Fenster auf der Nordseite der letzten Häuserreihe. Dann könne die Ausschreibung frühzeitig erfolgen und die Bauplätze könnten Ende 2019 fertig erschlossen sein.