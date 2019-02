Infrastruktur Neues Ärztehaus

Dietenheim / Beate Reuter-Manz

Bürgermeister Christopher Eh sprach von einer der wichtigsten Infrastrukturmaßnahmen der vergangenen Jahre, Ratsmitglied Toni Endler von einem ansprechenden Gebäude und Kollegin Ute Werner von einer bedeutenden Maßnahme zum Vorteil für die Bevölkerung. Die Rede ist von einem neuen Ärztehaus, für das die Kreisbau GmbH als Investorin jetzt das Baugesuch vorlegte. Der Bau mit seinen drei Vollgeschossen entsteht in der Brennerstraße 1, in einem Wohngebiet ohne Bebauungsplan. Trotz seiner Größe ist das Gebäude laut Bauamtsleiter Koßbiehl nicht nur ein „viereckiger Klotz“, sondern wirke leicht und füge sich gut in die Umgebung ein. Bürgermeister Christopher Eh bezeichnete das Bauvorhaben als „optisch attraktiv, keinesfalls einfallslos und gut strukturiert.“ Dazu trägt auch ein zurückgesetztes Dachgeschoss bei. Wichtig war der Stadtverwaltung eine angemessene Anzahl an Parkplätzen. Insgesamt gibt es 61 Stellplätze, 22 davon in einer Tiefgarage. Das seien erheblich mehr als in der Landesbauordnung gefordert, merkte der Bürgermeister an. Eh sprach von guten Voraussetzungen für die aus Pensionsgründen bald anstehenden Ärztewechsel in der Stadt. Der Gemeinderat gab einstimmig grünes Licht.