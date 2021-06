Riechen, Tüfteln, Abschmecken, Reinbeißen: So mancher Leser dieser Zeitung hat seit Beginn der Pandemie wieder öfter zum Kochlöffel gegriffen oder das Kochen als neues Hobby entdeckt. Was dabei herauskommt, darauf sind Jan Bimboes und sein Team vom „Adler“ in Rammingen sehr gespannt: Denn di...