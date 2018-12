Infrastruktur Neuer Wertstoffhof erfreut

Straß / Franz Glogger

„Was lange währt wird endlich gut“, sagte Nersingens stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Krätschmer bei der Eröffnung des neuen Wertstoffhofs am Freitag vor 50 Besuchern. „Eine schwere Geburt“, fügt der später hinzustoßende Bürgermeister Erich Winkler hinzu.

25 beziehungsweise 28 Jahre wurden Wertstoffe und Grüngut an getrennten Einrichtungen gesammelt. Erstere in Unterfahlheim, Gartenabfälle in der Fichtenstraße im Hauptort. Letzteres war all die Jahre als Übergangslösung eingerichtet. Da die Anlagen nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben entsprachen, beschloss der Gemeinderat beides an einem neuen Ort zusammenzuführen.

Man entschied sich, auf dem Gelände der früheren Heeresmunitionsanstalt („Muna“) an der Bürgermeister-Seißler-Straße zu bauen, in Nachbarschaft zu dem Werkzeughersteller Hilti. Als Planer wurde Bernd Ellendt aus Sigmaringen beauftragt.

Unwägbarkeiten wie der Abbruch einer Trafostation, Kontamination des Bodens sowie im Boden befindliches Kriegsmaterial kosteten Geld, verliefen aber glimpflich, berichtete Ellendt. Am Ende wurde nur eine Granate beseitigt. Rund eine Million Euro hat die Anlage dennoch gekostet.

Dafür gab es einen überdachten, an die Kanalisation angeschlossenen Sammelplatz für saftende und nichtsaftende Gartenabfälle, eine geräumige Halle, Büro und Sozialräume und viel Fläche. 5850 Quadratmeter bieten Platz zum Rangieren und für künftige Entwicklungen. Zudem wurde komplett asphaltiert. „Damit müssen nicht wie bisher Auto und Schuhe einer Grundreinigung unterzogen werden, wenn man seinen Müll weg gebracht hatte“, sagte Krätschmer.

Öffnungszeiten Dienstag 10 bis 12 Uhr; 16 bis 18 Uhr, Freitag 16 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr.