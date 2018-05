Rektorat Neuer Schulleiter in Ringingen

Ringingen / fg

Thomas Lenz heißt der neue Schulleiter der Grundschule Ringingen. Der 44-Jährige ist bereits seit Schuljahresbeginn kommissarisch in der Verantwortung und wurde nun offiziell bestellt, teilt das Staatliche Schulamt Biberach mit. Lenz ist in Blaustein aufgewachsen. Sein Studium hat er an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten absolviert, mit den Fächern Sport und Mathematik. Nach Stationen in Berghülen und Niederstotzingen wechselte er zum Schuljahr 2016/17 nach Ringingen. Er werde die von seiner Vorgängerin Christine Peters eingeführten Neuerungen wie den Schülerbeirat fortführen und ausbauen. Es sei ihm wichtig, die Heterogenität seiner Schüler zu beachten, „um jedem Kind möglichst gerecht zu werden“, sagte Lenz. Am 14. Juni wird er festlich in das Amt eingeführt.