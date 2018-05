Freizeit Neuer Poker Club in Langenau

Neuer Poker Club in Langenau

Langenau / KARIN MITSCHANG

Die Stinkstiefel haben wir schon draußen“, sagt Torsten Schwalenberg aus Niederstotzingen. Wer nur zum Motzen kommt, hat beim im November gegründeten Poker Club Langenau nichts verloren, sagt der Vorsitzende, der früher für einige Jahre in der Naustadt gewohnt hat und für den der sportliche, aber auch der familiäre Aspekt und das Beisammensein wichtig sind.

„Der Spaßfaktor steht bei uns seit Anfang an erster Stelle“, sagt auch Jermain Miller, der zweite Vorsitzende aus Neu-Ulm. „Hier wird niemand schief angeschaut, der neu dazukommt, jeder ist willkommen.“ Aus Ulm sei sogar eine Gruppe taubstummer Spieler zu Gast gewesen, „die sind super gut drauf“.

Das Faszinierende am Pokern ist für Schwalenberg der sportliche Aspekt, „da geht es um Spannung, Taktik, Beobachtungsgabe und das Psychologische, weniger um Glück“, sagt der Außendienstler. Der Verein achte darauf, dass alles korrekt abläuft, unter anderem mit einem internen Punkte-System mit Mitglieder-Chipkarten und einem „Blind-Timer-System“, das sonst kaum ein Poker Club vorweisen könne.

Die beiden kennen sich schon seit etlichen Jahren von Poker-Events in der Region. Schwalenberg hat selbst Turniere veranstaltet, zum Beispiel auch in Langenau im Café Q. Er wollte aber aufgrund des Aufwands für jede Einzelveranstaltung mit dem Trend-Kartenspiel sozusagen sesshaft werden. „Wir haben schon seit Längerem nach bezahlbaren und passenden Räumen gesucht“, sagt der Vorsitzende, der mit Miller im Gewerbegebiet hinter dem Langenauer Bahnhof, genauer gesagt in der Tuchmacherstraße 11 bei Elektro Stöhr, fündig geworden ist.

Über den Seiteneingang geht es ins Obergeschoss, wo eine gemütliche Sofa-Runde, eine Bar und viele Pokertische und -stühle schon das richtige Flair verbreiten. Überhaupt ist der neue Poker Club Langenau (PCL), der sich von der Poker Bundesliga absetzen will – „da geht es vor allem um Umsatz“ – schon sehr aktiv. So war er vor wenigen Wochen beim Crailsheimer Poker Club auf ein kleines Turnier zwischen den Vereinen eingeladen, und zweimal ging es schon nach Bregenz ins Casino.

Dieses gibt an Pokervereine immer wieder Qualifikationsscheine für weiterführende Pokerturniere aus, um die intern im Verein gespielt wird. So machte Miller bereits über die Zwischenstation Bregenz bei einem größeren Turnier in Wien mit, kam allerdings nicht mehr weiter. Einen kleineren Geldgewinn konnte der 30-jährige Mediengestalter zumindest mitnehmen.

Seit der Gründung des PCL im November sind aus 7 bereits 45 Mitglieder geworden, auch dank der Kontakte der beiden aus dem Vorstandsteam. „Es könnten noch mehr Langenauer sein, und natürlich gerne mehr Frauen“, sagt Schwalenberg, der sich gut vorstellen kann, einen Frauentag samt Einweisung in die Spielregeln zu veranstalten. Anfänger könnten ohnehin ein gutes Händchen haben, auch wenn man seine Taktik über Jahre weiterentwickelt, wie Miller sagt: „Ein Langenauer hat ganz neu bei uns angefangen und ist mittlerweile der Erste in unserer Rangliste.“

Nach einer Challenge auf Facebook mit anderen Poker-Vereinen haben die Langenauer statt Bierkästen lieber ein Frühstücks-Paket mit Brezeln und Kaba für den Niederstotzinger Kindergarten gespendet. Jeden Samstag wird in den neuen Vereinsräumen ohne Geldeinsatz um Chips gepokert, und jeder kann mitmachen, wobei nur Mitglieder auch in der Rangliste eingetragen werden.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt zehn Euro im Monat, die Sachpreise für die gelegentlichen Turniere mit einem geringen Buy-In (Teilnahmepreis) kommen von sponsorenfreudigen Mitgliedern, wie Schwalenberg sagt. „Wir haben noch ganz viel vor und wollen im Herbst eine Benefiz-Aktion auf die Beine stellen“, sagt der 41-jährige Außendienstler.

Im August besuchen die Langenauer Kartenkünstler den Allgäuer Poker Club in Buchloe mit 15 Leuten, und im Sommer können sie sich ein Turnier im Außenbereich in Langenau gut vorstellen.