Vorhaben Neuer Kindergarten soll auf den Festplatz

Illerkirchberg / fg

Der Festplatz bei der Gemeindehalle in Unterkirchberg stand schon seit vergangenen Oktober als Standort für einen neuen, fünfgruppigen Kindergarten fest. Eigentlich. Doch in der Februarsitzung des Illerkirchberger Gemeinderats äußerten einige Räte Bedenken: Wo soll dann in Unterkirchberg gefeiert werden? Somit wurde mehrheitlich beschlossen, das Thema noch einmal zu vertagen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, mit dem Landratsamt zu klären, ob der benachbarte Bolzplatz zum Festplatz umfunktioniert werden kann. Auch sollten Gespräche mit dem Kraftsportverein (KSV), dem hauptsächlichen Nutzer des bisherigen Festplatzes, geführt werden.

Weitere Gestaltung

Sowohl die Kreisbehörde als auch der KSV hielten den Bolzplatz für eine machbare Alternative, hieß es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Wegen der Größe des Areals könnte zudem über die Nutzung als Festplatz hinaus die Weihung in eine „aufgewertete Gestaltung“ einbezogen werden, sagte der stellvertretende Bürgermeister Giuseppe Lapomarda. Die überwiegende Mehrheit signalisierte ihr Einverständnis. „Die Vorteile überwiegen deutlich. Und nachdem das mit dem Festplatz geregelt ist, sollten wir uns dafür entscheiden“, sagte zum Beispiel Stefan Häussler.

Trotz Bedenken von Michaela Schliefer – „immer noch Bauchweh“ – und der strikten Ablehnung durch Rainer Miene wegen seiner Ansicht nach ungenügender Vorplanung durch die Verwaltung, widmete sich dann das Gremium der Änderung des bestehenden Bebauungsplans „Sportgelände Brühl“.

Das Verfahren sei notwendig, um den Bau der Kindertagesstätte zu ermöglichen, sagte Planer Thomas Häußler aus Neu-Ulm. Um möglichst flexibel zu sein, schlug er ein Baufenster von 60 mal 34 Meter vor. Damit sei ausreichend Platz für eine eingeschossige Bauweise einschließlich üppigen Außenbereich sowie für eine eventuelle Erweiterung vorhanden. Die Stellplätze seien kein Problem. Der Spielplatz an der Weihung bleibt ebenso erhalten wie der Baumbestand.

Beim Nein von Rainer Miene stimmte der Gemeinderat dem Entwurf des geänderten Bebauungsplans und der öffentlichen Auslegung zu.