Bildung Neuer Flügel für Musikschule

Dornstadt / thv

Kein Klavier, kein Piano reiche an den Klang eines Flügels heran, sagte Marcus McLaren in der Sitzung des Dornstadter Ausschusses für Verwaltung, Finanzen und Soziales. Dessen Mitglieder ließen sich von den Ausführungen des stellvertretenden Leiters der Verbandsmusikschule Langenau überzeugen und genehmigten 18 000 Euro für den Kauf eines Flügels. Dieser wird am Standort aufgestellt. Für diesen Preis sei ein passables Instrument zu erhalten, hatte der Musikschullehrer zuvor erklärt. Flügel verliehen den Schülern Flügel, weil sie dabei instrumentenmäßig „eine Steigerung erfahren“. Wie die elf Ja-Stimmen bei einer Enthaltung für den Kauf beweisen, verfing seine Argumentation.