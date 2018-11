Balzheim Neuer Dirigent: Konzert am dritten Advent

Balzheim / HARALD KÄCHLER

Benedict Waldmann aus Großkötz bei Günzburg ist erst 20 Jahre alt. Momentan übt er mit der Balzheimer Musikkapelle für das erste große Konzert am dritten Advent (16. Dezember) in der Oberbalzheimer Dreifaltigkeitskirche. Waldmann ist mit Abstand der jüngste Dirigent des Musikvereins Balzheim bisher. In Augsburg studiert Waldmann derzeit Tuba und Dirigat am Leopold-Mozart-Zentrum bei Maurice Hamers, dem ersten Professor für Blasorchesterleitung in Deutschland.

Schon seit seinem sechsten Lebensjahr spielt der neue Balzheimer Dirigent die Tuba und hat damit schon diverse Preise gewonnen. So war er bayerischer Meister in seiner Altersklasse. „Ich wollte schon im Alter von vier, fünf Jahren Dirigent werden“, erzählt der junge Berufsmusiker aus Großkötz nach dem ersten öffentlichen Auftritt mit seiner neuen Kapelle beim Volkstrauertag vor der Oberbalzheimer Dreifaltigkeitskirche.

Die Liebe zur Blasmusik sei ihm von seinen Eltern in die Wiege gelegt worden, meint Benedict Waldmann, der mit seiner Familie zusammen in der Musikkapelle seines Heimatorts aktiv ist. Musik ist Waldmanns Leben: „Ich mache den ganzen Tag Musik.“ So ist der 20-Jährige bereits an der Musikschule Kötz angestellt und unterrichtet dort „tiefes Blech“.

Seit zwei Jahren ist er Dirigent, hat bisher die Jugendkapelle Kötz geleitet. Der MV Balzheim ist seine erste aktive Kapelle. „Ich wusste vorher nicht, wo Balzheim ist“, gibt der neue Dirigent freimütig zu. Auf die Balzheimer Musiker ist Waldmann im Internet aufmerksam geworden, wo der MV Balzheim einen Nachfolger für das Eigengewächs Daniel Walcher gesucht hat. Beim Probedirigat in Balzheim habe er gleich ein gutes Gefühl gehabt: „Ich spürte eine positive Energie.“ Angetan war Benedict Waldmann auch von der intensiven Jugendarbeit. Über seinen Vorgänger in Balzheim sagt der neue Dirigent: „Daniel Walcher hat hier wirklich gute Arbeit geleistet.“

Gleichwohl spüre der Vorsitzende des MV Balzheim, Holger Walcher, einen enormen Motivationsschub: „Man merkt einfach, dass Benedict ein Profimusiker ist.“ Und Walchers Stellvertreter Elmar Codan ergänzt: „Es ist wieder ein anderer Zug da, er hat neue Begeisterung geweckt.“ Holger Walcher räumt ein, dass die Musikproben anstrengender geworden sind. Und Benedict Waldmann lässt keinen Zweifel daran, dass er von seinen Musikern erwartet, dass sie auf die Proben durch häusliches Üben vorbereitet sind. Trotzdem sei der Probenbesuch viel besser geworden, stellt der MV-Vorsitzende fest.

Auf das jugendliche Alter seines neuen Dirigenten angesprochen, betont Walcher: „Das spielt keine Rolle, gerade auch für die älteren Musiker nicht, die von Anfang an dabei sind.“ Der älteste Musiker Kurt Schließer, der nächstes Jahr 70 wird, bestätigt dies voll und ganz. Der junge Balzheimer Dirigent will die Kapelle musikalisch weiter voranbringen und plant für den MV Balzheim eine ausgewogene Mischung aus konzertanter und unterhaltender Blasmusik.

Liebe für Sinfonisches

Waldmann macht keinen Hehl daraus, dass seine Liebe mehr der sinfonischen Seite gilt. Nach seiner Einstellung im Juli fiel die Entscheidung von Dirigent und Vorstand für das Kirchenkonzert am dritten Advent. „Das Programm stand schon vor der ersten Probe fest“, sagt Waldmann: Die Toccata in D von Johann Sebastian Bach, die Jupiter-Hymne von Gustav Feucht, Filmmusik zur „Eiskönigin“ und ein Weihnachtsmedley. „Es wird für alle Geschmäcker etwas dabei sein“, betonen Waldmann, Walcher und Codan unisono (siehe Infobox).