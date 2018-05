Sicherheit Neuer Chef für Blausteiner Polizeiposten

Blaustein / sam

Gerhard Braunwarth leitet seit 1. März den Polizeiposten Blaustein. Nun hat er sich und seine Arbeit im Gemeinderat vorgestellt. „Blaustein ist ein nettes, kleines – und ich glaube auch sicheres Städtchen. Die Arbeit geht uns trotzdem nicht aus“, sagte er in dem Gremium.

Der Polizeiposten, der zum Revier Ulm-West gehört, sei weiterhin nur tagsüber geöffnet, antwortete Braunwarth auf eine Frage des Grünen-Fraktionsvorsitzenden Robert Jungwirth. Die Ausrückzeit der Beamten aus dem Stammrevier betrage jedoch nur wenige Minuten. „Von einer Drogenszene sind wir weit weg“, sagte Braunwarth auf eine weitere Frage des Grünen-Stadtrats. Es gebe entsprechend des allgemeinen Trends Drogenkonsumenten, Handelsdelikte aber seien ihm nicht bekannt.

Niedrige Kriminialitäts-Kennzahl

Die Tatverdächtigen-Belastungszahl, die Aufschluss über die Kriminalität in einer Kommune gibt, sei niedrig: In Blaustein gebe es gerechnet auf 100 000 Einwohner 418 Tatverdächtige, in Ulm sind es 1354. Die Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Polizei funktioniere gut, sagten beide Seiten auf Nachfrage des CDU­-Fraktionsvorsitzenden Lothar Ruhnke. Die Hinweise von Elisabeth Couvigny-Erb (Bürgerbündnis Blaustein) und Kristina Nußbaumer (Freie Wähler) auf so genannten Sammlungsbetrug durch vermeintlich Taubstumme, die auf Supermarkt-Parkplätzen Unterschriften sammelten, nahm Braunwarth „gerne mit“. Ebenso das Lob des SPD-Rats Jürgen Dannwolf, der beobachtet, dass die Präsenz der Polizei in Blaustein zugenommen habe.

Der Gemeinderat verabschiedete in einem weiteren Tagesordnungspunkt einstimmig eine neue Polizeiverordnung. Diese sei in Anlehnung an ein Muster des Städtetags entstanden, da sich seit dem Jahr 2002 einige Passagen geändert haben. Die Stadträte diskutierten an der Verordnung, die zuvor „Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung“ hieß, unter anderem die Themen Hundehaltung (Leinenpflicht, Hundekot), Lärmbelästigung und Regeln für die Plakatierung.