Infrastruktur Neuer Anlauf für Backbone im Frühjahr

Hüttisheim / Franz Glogger

Ausschreibung noch in diesem Jahr, Vergabe Mitte Januar, Arbeiten, sobald das Wetter es zulässt. So könnte es mit dem Ausbau des Backbone-Netzes weitergehen, wenn das gestern im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises verabredete Vorgehen ohne weitere Probleme abgearbeitet werden kann. Vertreter der vier Gemeinden, die von mangelhaften oder verschleppten Arbeiten am überörtlichen Glasfasernetz betroffenen sind, haben diesen Plan geschmiedet: Hüttisheim, Schnürpflingen, Illerrieden und Dietenheim hatten dieselbe Firma aus dem Raum Darmstadt beauftragt und dieser, nach gravierenden Mängeln, im November gekündigt (wir berichteten).

Projektleiter Daniel Müller vom Planungsbüro Geodata bestätigte auf Nachfrage den Zeitplan und wies zugleich auf Unwägbarkeiten hin. Zwar hätten schon Firmen ihr Interesse bekundet, Gewissheit bringe jedoch erst die Submission der Angebote – und dann müsse der geplante Umsetzungszeitraum auch in den Zeitplan der Firmen passen. „Es ist ja nicht so, dass Firmen nur darauf warten, dass wir anrufen. Aber es gibt Signale, dass die Bereitschaft, uns auszuhelfen, da ist.“ Parallel begutachtet ein Sachverständiger im Einvernehmen mit der bisherigen Baufirma die Schäden.

Hüttisheim sei besonders schwer betroffen, berichtete Bürgermeister Stefan Gerthofer am Mittwoch dem Gemeinderat. Arbeiten für rund 600 000 Euro stehen dort aus – so viel, wie in keiner der anderen Gemeinden. Deshalb freue er sich besonders, „dass wir die Kuh wohl vom Eis kriegen“. Mehr als der finanzielle Schaden – die Gemeinden hätten das Geld für nicht ausgeführte Arbeiten weitgehend zurückbehalten – ärgert Gerthofer, dass die Kunden nicht wie geplant ans schnelle Netz angebunden werden. Rund 80 Prozent der Häuser an der Trasse sollen in Hüttisheim angeschlossen werden – eine besonders hohe Quote. Das neue Backbone-Netz hätte in diesen Tagen fertig werden sollen. Nun hofft Gertofer auf Ende 2019.