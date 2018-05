Versorgung Neue Wasserleitung wird gebaut

Laichingen / mp

Die Hauptwasserzuleitung Laichingens zwischen dem Hochbehälter Horn und dem Schacht Kalkofen an der Kreisstraße K7325 am Stadtausgang in Richtung Hohenstadt soll 2019 in der Trasse der bestehenden Leitung neu verlegt werden. Das hat die Versammlung der Albwasserversorgungsgruppe II in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Der Grund für die Neuverlegung liegt in den veralteten Rohren aus Grauguss. Seit der Verlegung 1958 liegen die Rohre in der Trasse, so dass in naher Zukunft Rohrbrüche zu befürchten sind, führte Geschäftsführer Johann Siersch aus.

Da auch die Landeswasserversorgung ihre 2,8 Kilometer lange Zuleitung Oberes Filstal erneuern will, haben die beiden Zweckverbände beschlossen, die Baumaßnahme gemeinsam durchzuführen. Das spare zum einen Geld bei gemeinsamer Ausschreibung, und die privaten Grundstücksbesitzer müssen zum anderen nur einmal Baumaschinen auf ihre – zumeist landwirtschaftliche – Flächen lassen.

Mehrere Varianten der Trassenführung für die neue insgesamt 975 Meter lange Hauptzuleitung Laichingens wurden geprüft, mit 512 000 Euro am günstigsten war die von der Versammlung nunmehr beschlossene Neuverlegung in der bestehenden Achse. Diese Verlegung habe den Vorteil, dass keine neuen Verhandlungen über Grunddienstbarkeiten erforderlich sind und keine geschützten Biotope tangiert werden. Beim Rohrmaterial fiel die Entscheidung allerdings auf das um 26 000 Euro teurere Stahlrohr anstelle des üblicherweise verwendeten Gußrohrs. Begründung: Stahlrohr werde verschweißt und komme im Vergleich zum Gußrohr ohne Muffen aus, die immer wieder für Probleme sorgen können. Für die teurere Variante hat sich das Gremium entschieden, weil diese Rohre wesentlich dauerhafter sind und die privaten Grundstückseigner daher „lange in Ruhe gelassen werden können“, sagte Roland Winter von der Landeswasserversorgung.

Im Preis einkalkuliert ist bereits eine Notwasserleitung für die Dauer der Bauarbeiten an der neuen Zuleitung. Die ist eine der wichtigsten in Laichingen, zweigen sich doch am Schacht Kalkofen die Nordumleitung der Stadt und die Zuleitung zum Hochbehälter Alenberg ab. Ebenso einberechnet ist die Entschädigung der wenigen betroffenen Landwirte für den Eingriff in ihren Grund und Boden. Die Ausschreibung ist erfolgt, die Bauarbeiten werden Ende August vergeben. Die Bauleitung hat der Zweckverband Landeswasserversorgung.