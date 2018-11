Infrastruktur Neue Wasserleitung nimmt Umweg

Erbach / ts

Die Wasserleitung im Gewerbegebiet Oberer Luss in Erbach muss erneuert werden. Grund: Die Rohre sind zu dünn, um die vorgeschriebene Menge Löschwasser hindurchzupumpen. Wie Stadtbaumeisterin Sandra Dolderer im Technischen Ausschuss des Gemeinderats erläuterte, werden auf insgesamt 400 Metern neue Rohre verlegt: im ersten Abschnitt in der Donau­stetter Straße, in der Straße Am Bahndamm, unter der Bahntrasse durch und weiter in südwestlicher Richtung bis zur Straße Lützelried. Dieser Abschnitt soll im nächsten Jahr ausgeführt werden. Die Kostenberechnung liegt bei 315 000 Euro. Die kürzere Verbindung zwischen Donaustetter Straße und Lützelried ist der Stadtbaumeisterin zufolge nicht machbar: Dort liegen zu viele Leitungen im Boden. Der Umweg sei notwendig, um beim Pressbohren unter der Bahntrasse kein Risiko einzugehen.

Der zweite Abschnitt im Lützelried für voraussichtlich etwas mehr als 100 000 Euro ist für 2020 geplant. Bis dahin soll der Umbau der Bushaltestellen geklärt sein und die Frage, ob an der Einmündung der Daimlerstraße ein Kreisverkehr errichtet wird.

Gleichzeitig mit der Wasserleitung wird die Infrastruktur für schnelles Internet verlegt. Das kostet für beide Abschnitte zusammen voraussichtlich 55 000 Euro. Die Stadt rechnet mit knapp 50 Prozent Zuschuss.

Ob die Straße Am Bahndamm im Zuge des Leitungsbaus asphaltiert wird, steht noch nicht fest. Die Anlieger müssten die Kosten von voraussichtlich 50 000 Euro übernehmen, sagte Dolderer. Andernfalls werde eben der Schotterbelag erneuert.