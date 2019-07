In Dietenheim ist zur Vorbeugung die sechste Verwahrstelle im Alb-Donau-Kreis für Wildschwein-Überreste eingerichtet worden.

Ein unscheinbarer Container auf dem Gelände des städtischen Wertstoffhofs in der Stockenstraße 3 ist ein neuer, fester Anlaufpunkt für alle Jäger im südlichen Alb-Donau-Kreis. Der Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Kreises hat hier zur Seuchen-Prävention eine neue Verwahrstelle für Schwarzwild-Reste eingerichtet, die bereits seit mehreren Wochen genutzt wird. „Das ist die erste vollumfänglich ausgestattete Verwahrstelle im Kreis“, erklärte Fachdienstleiter Hans-Joachim Butscher beim Pressetermin. Die weiteren Einrichtungen seien noch Provisorien. Dankbar sei er, sagt Butscher an Bürgermeister Christopher Eh gewandt, dass die Stadt entgegenkommend war und einen Platz zur Verfügung gestellt hat. „Die Bereitschaft war teils nicht sehr groß.“

Der Hintergrund: „Wir sind sozusagen umzingelt von der Afrikanischen Schweinepest, sie steht vor der Tür“, sagt Butscher. Derzeit grassiere die Tierseuche sowohl in Belgien als auch bei vielen östlichen europäischen Nachbarn. „In Tschechien hat man es geschafft, die Seuche einzudämmen“, merkt Butscher an, dass Vorbereitung wichtig sei. Da die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass auch in Deutschland die Afrikanische Schweinepest, kurz ASP, eingeschleppt wird – sei es durch einen achtlos weggeworfenen Wurstsemmel an einer Lkw-Raststätte oder durch landwirtschaftliche Tiertransporte – müsse man für den Ausbruch gewappnet sein.

Statt dass die Jäger wie bisher ihre Schlachtabfälle wie Därme im Wald vergraben, sollen nun alle das Material nach Dietenheim bringen, die nicht näher an einer der anderen Verwahrstellen im Kreis wohnen (siehe Infokasten ganz unten). Stunk gebe es in der Jägerschaft deswegen nicht, wie der stellvertretende Hegeringleiter Dietenheims, Alexander Thurnhofer, sagt, der die Verwahrstelle betreut und das angelieferte Material an die Tierkörperbeseitigungsanlage in Warthausen meldet, die es dann wöchentlich abholt. „Alle Jäger stehen voll hinter der neuen Regelung“, sagt Thurnhofer. „Sie haben ja auch ein Interesse daran, dass die Prävention funktioniert.“

In einem großen Kühlschrank stehen zwei Mülleimer, die befüllt werden, zudem stehen Sets für Proben bereit, die die Jäger Butscher zufolge immer besser annehmen und nutzen. Die Proben werden an ein Labor verschickt, das auf verschiedene Krankheiten testet. Ein großer, stählerner Behälter im Container soll vor allem dann genutzt werden, wenn die Seuche schon ausgebrochen ist. Dann würden die Jäger versuchen, den Bestand an Wildschweinen noch mehr durch Jagd zu verringern, um die weitere Verbreitung zu verhindern. „Noch mehr geht bei mir fast nicht“, berichtet gleichwohl Thurnhofer. „Ich bin neben dem Beruf jetzt schon 25 Stunden in der Woche im Einsatz und sitze nachts im Schichtdienst zusammen mit einem Kollegen auf die Wildschweine an.“

Wie die Amtstierärztin Kristin Heidrich betont, ist die ASP für den Menschen und weitere Tiere ungefährlich. „Es steckt sich nur jedes zehnte Schwein an, allerdings sterben von den infizierten Tieren gut 90 Prozent.“ Durch ungekochte Wurst und luftgetrocknete Produkte sowie Kontakt zu anderen Tieren könnten sich die Schweine anstecken. Daher war Voraussetzung für die Verwahrstelle, dass in der Nachbarschaft keine Schweinezucht besteht.