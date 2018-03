Haushalt Neue Schulden werden akzeptiert

Schnürpflingen / fg

„Da habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen – überhaupt nicht“, sagte der Schnürpflinger Bürgermeister Michael Knoll am Mittwoch bei der Verabschiedung des Haushaltsplans. Für eine Verbesserung der Infrastruktur dürfe die Gemeinde auch neue Schulden machen. Bei Investitionen von insgesamt 1,8 Millionen Euro ist ein Kredit von 310 000 Euro eingeplant. Damit steigt der Schuldenstand auf 560 000 Euro. „Wenn man sieht, was wir vorhaben, ist das sehr gering“, ergänzte Andreas Maaß vom Gemeindeverwaltungsverband Kirchberg­-Weihungstal. Zudem sei die Gemeinde im vergangenen Jahr ohne neue Schulden ausgekommen, die allgemeine Rücklage von 750 000 Euro sei kaum angetastet worden.­

Das Investitionsprogramm und die eingeplanten Schulden seien „nicht von Pappe“, sagte Gemeinderat Thomas Hertle: „Die Vorhaben sind aber wichtig für die Entwicklung der Gemeinde und damit für mich in Ordnung.“ Auch die anderen Gemeinderäte stimmten dem Haushaltsplan zu. Größte Investition ist die Erweiterung des Kindergartens, für 875 000 Euro wird Platz für eine vierte Gruppe geschaffen. Weitere größere Vorhaben sind der Mehrgenerationen-Spielplatz an der Lindenstraße (125 000 Euro), die Erweiterung des Baugebiets Aischbach (365 000 Euro), der Grunderwerb fürs Baugebiet Höhenweg in Ammerstetten (200 000 Euro).