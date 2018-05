Freizeit Neue Schilder an Altheimer Wanderwegen

Neue Schilder an Altheimer Wanderwegen

Altheim/Alb / rs

Sieben Wandertouren in und um Altheim/Alb stellt die Gemeinde auf ihrer Homepage vor. Die Wegbeschreibungen und Karten können heruntergeladen werden. In den nächsten Monaten kommen eine neue Beschilderung und Info-Tafeln hinzu. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, die entsprechenden Aufträge über insgesamt knapp 59 000 Euro zu vergeben. „Das ist eine tolle Sache und ein umfangreiches Projekt“, sagte Bürgermeister Andreas Koptisch. Annika Keppler von der Verwaltung habe daran mit großem Aufwand gearbeitet. Für etwa 52 000 Euro werden die Bauarbeiten ausgeführt, hinzu kommen etwa 7000 Euro für die grafische Gestaltung. Das Vorhaben wird aus dem Leader-Programm der EU und des Landes mit knapp 30 000 Euro bezuschusst. „Wir müssen daher bis Ende September fertig sein“, sagte Koptisch. Etwa 500 Wegweiser werden angebracht, neue Info-Tafeln sind im Hirschental und im Bürzel vorgesehen.