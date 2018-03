Vollzugsdienst Neue Regeln für Ordnung in der Stadt

Laichingen / sgk

Die Polizeiverordnung der Stadt Laichingen aus dem Jahr 2007 wird nach dem mehrheitlichen Beschluss des Gemeinderats angepasst. Als Grund gab die Verwaltung Gesetzesänderungen an. „Diese neuesten Rechtsentwicklungen müssen wir in unsere Polizeiverordnung einfließen lassen“, argumentierte Amtsleiter Stefan Binder. Auf dieser Basis sei es Laichingen besser möglich, Ordnungswidrigkeiten und Verstöße zu ahnden. Der Gemeindevollzugsdienst habe mehr Rechtssicherheit für sein Handeln. Wie lange die Stelle des Vollzugsbediensteten in Laichingen noch vakant sei, kam die Nachfrage aus dem Gremium. Derzeit laufen die Bewerbergespräche, sagte Binder und drückte die Hoffnung aus, dass diese ungute Situation in Laichingen bald der Vergangenheit angehören wird.

Für Schulen gilt Hausordnung

Alexander Frank (BWV) kritisierte, dass die überarbeitete Fassung der Polizeiverordnung Schul- und Sportplatzgelände nicht beinhalte. „Wir haben eben dort unsere Probleme.“ Bürgermeister Klaus Kaufmann verwies auf die Hausordnungen der Schulen, wo eben die rechtliche Seite geregelt werde. „Schulgelände und Sportplätze sind öffentliche Gelände, daher gehören sie nicht in die Polizeiordnung.“ Er versprach aber, die Hausordnungen zu „durchforsten“. Mit zwei Neinstimmen und zwei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat der neu gefassten Polizeiverordnung zu.