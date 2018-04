Personalie Neue Jugendarbeiterin für Erbach

Erbach / fg

Die neue kommunale Jugendarbeiterin der Stadt Erbach heißt Jennifer Ritlewski. Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats hat sich am Montagabend für die 22-Jährige entschieden.

Ritlewski stammt aus Öpfingen und absolviert derzeit ihr Studium „Soziale Arbeit – Soziale Dienste der Jugend-, Sozial- und Familienhilfe“ an der Dualen Hochschule in Heidenheim. Dualer Partner ist hierbei das Landratsamt Alb-Donau mit dem Fachdienst Soziale Dienste/Familienhilfe. Daneben ist Jennifer Ritlewski seit dem Jahr 2012 Betreuerin bei der Ersinger Spielwoche. Ihre Stelle wird sie am 1. Oktober antreten.

Die Sozialarbeiterin übernimmt die Stelle von dem im vergangenen November nach kurzer, schwerer Krankheit verstorbenen Steffen Raible. Er war in der Stadt Erbach der erste Mitarbeiter in der offenen, mobilen Jugendarbeit.

Diese wird derzeit von drei großen Themen geprägt: Dem 2017 begonnenen Jugendbeteiligungsprozess, der Begleitung des Sommerferienprogramms und der Leitung des Jugendhauses, in die Jugendliche eingebunden werden sollen. Während der mehrmonatigen Vakanz wird das Jugendhaus vom Landratsamt aus mit einem eingeschränkten Angebot geführt.