Technik Neue Heizung für die Delauhalle

Feldstetten / swp

Nach 30 Jahren tauscht die Stadt Laichingen die alten Gaskessel in der Feldstetter Delauhalle gegen neue aus. Der Gemeinderat votierte mit sieben Gegenstimmen für diese Heiztechnik, nachdem er sich mehrheitlich gegen den Vorschlag der Verwaltung, in der Heizzentrale der Mehrzweckhalle ein Blockheizkraftwerk (BHKW) einzubauen, ausgesprochen hatte. Der Verwaltungsvorschlag beruhte auf der Gesetzesvorgabe, wonach 15 Prozent des jährlichen Energiebedarfs aus regenerativen Quellen gewonnen werden muss. Das Kraftwerk läuft zwar ausschließlich mit fossilen Brennstoffen, Diesel oder Gas, doch es erzeugt zugleich Strom, womit dem Gesetz genüge getan wäre.

Der Austausch der Gaskessel alt gegen neu kam als Alternative erst auf Anregung von Ratsmitglied Werner Scheck auf den Tisch. Die Krux war jedoch, dass dabei kein regenerativer Energieanteil entsteht. Die Rettung ist die PV-Anlage auf dem Dach der Delauhalle. Denn, so hatte die Nachfrage beim Regierungspräsidium ergeben, auch wenn die Stadt weder Besitzer noch Betreiber der Anlage ist, ist mit diesem solaren Stromerzeuger die gesetzliche Vorgabe erfüllt. Sollte der aktuelle Eigentümer, der die Dachfläche bis längstens 2035 von der Stadt mieten kann, die Anlage danach nicht mehr betreiben, müsse Laichingen nachrüsten in Sachen regenerativer Energieanteil, führte Bauamtsleiter Günter Hascher aus. Das störte die meisten Räte wenig bei ihrer Entscheidung, obwohl die Gaskesselanlage bei der Kostenberechnung für die nächsten 20 Jahre mit 420.500 Euro rund 7000 Euro teuer ist, als die Variante BHKW. Für 19 Räte überwog der Nachteil eines BHKWs, nämlich die komplizierte Handhabung. Gar nicht in Betracht gezogen worden ist die dritte von der Verwaltung vorgestellte Option, eine Holzpelletanlage. Sie fiel allein schon wegen der im Vergleich hohen Kosten heraus.

Mit der Delauhalle geht Laichingen den Sanierungsstau an, den die Stadt neben Straßen und Gebäuden auch bei den Heizungen städtischer Gebäude vor sich herschiebt. Im Haushalt werden jährlich Mittel dafür bereitgestellt.