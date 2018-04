Vergabe Neue Heizung für Aussegnungshalle

Berghülen / kirsch

In der Sitzung am Dienstag diskutierte der Gemeinderat Berghülen im Feuerwehrhaus Berghülen über die Erweiterung der Aussegnungshalle. Diese Erweiterung ist das derzeit größte Vorhaben in der Gemeinde und schon am Vormittag trafen sich die mit den Bauarbeiten betrauten Personen an der Halle, um den Stand der Dinge zu begutachten und weitere Maßnahmen zu besprechen. Erstmals mit dabei war auch die Künstlerin Claudia Heinzler, Dozentin in der Werkstatt für Glas und Glasmalerei, Fachbereich Kunst der Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, die den Innenraum gestalten wird.

Arbeiten abgestimmt

Die Arbeiten an den Außenanlagen, den Parkplätzen und der Halle wurden am Vormittag abgestimmt. In der Gemeinderatssitzung ging es auch um die Frage, welche Heizung die Aussegnungshalle erhalten soll. Zur Diskussion standen drei Varianten. Die Variante 1 mit 12 mobilen Flächenstrahlern wurde mit 13 800

Euro veranschlagt, Variante 2 mit einer Fußbodenheizung würde 19 200 Euro kosten und die Variante 3 mit einer Bankheizung schlüge mit 19 700 Euro zu Buche. Schnell entschied sich der Gemeinderat gegen die Bankheizung, da fest installierte Bänke wenig Flexibilität im Raum zulassen. Man habe zudem Mehrkosten durch die Anschaffung der Bänke, meinte der Architekt Thomas Ott.

Lange Diskussion

Die beiden anderen Varianten wurden länger diskutiert. Die 12 Heizkörper seien zwar günstiger, aber man müsse die Geräte bei jeder Beerdigung aus einem Lagerraum herbeischaffen, gab der Architekt zu bedenken. Zudem verstellen die Strahler den Raum und Personen müssten einige Meter entfernt stehen, da sonst zu starke Strahlungswärme entsteht. Die Fußbodenheizung verbreitet dagegen gleichmäßige Wärme, ist unsichtbar und trägt zu einem angenehmen Raumgefühl bei. Sie hat allerdings den Nachteil, dass sie träge reagiert und ein längeres Vorheizen braucht.

Pfarrer Johannes Koch, der als Zuhörer anwesend war, sprach sich aus ästhetischen und praktischen Gründen für die Fußbodenheizung aus.

Nach längerer Diskussion entschied sich der Gemeinderat bei drei Gegenstimmen aus Bühlenhausen und einer Enthaltung für eine Fußbodenheizung, wie sie beispielsweise auch in Suppingen und Laichingen eingebaut ist. Bühlenhausen und Treffensbuch haben einen eigenen kleinen Friedhof, auf dem Beerdigungen stattfinden.