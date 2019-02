Nahverkehr Neue Grundsätze für besseren Nahverkehr im Alb-Donau-Kreis

Alb-Donau-Kreis / on Thomas Steibadler

Ausrangierte Flughafenbusse seien nach dem Betreiberwechsel Ende 2017 auf der Buslinie 49 eingesetzt worden. Das be­richtete Kreisrat Andreas Aigeltinger (Freie Wähler) aus Dornstadt im Verwaltungsausschuss des Kreistags und ergänzte: ausrangierte Flughafenbusse ohne Heizung. „Genau solche Fälle möchten wir ausschließen“, kommentierte Landrat Heiner Scheffold die Schilderung

Zu diesem Zweck soll der Kreistag am 11. März einen Katalog von Grundsätzen für die künftige Vergabe von Buslinien verabschieden. Das Regelwerk ist jetzt im Ausschuss ausführlich vorberaten und einstimmig befürwortet worden. Sprecher aller Fraktionen unterstrichen die Ziel­setzung, den öffentlichen Nahverkehr im Alb-Donau-Kreis attraktiver zu machen. „Wir legen auf Qualität wert, auf Umweltstandards und auf Nutzerfreundlichkeit“, fasste der Landrat diese Zielsetzung zusammen.

Gleichzeitig seien die Vergabegrundsätze so formuliert, dass mittelständische Busunternehmen nach wie vor gute Chancen hätten, den Zuschlag zu bekommen, sagte Markus Häußler, im Landratsamt Leiter des Fachdienstes Verkehr und Mobilität. An der Praxis, kleine Linienbündel auszuschreiben, soll deshalb festgehalten werden. Zur Zeit besteht das Busnetz aus 14 Linienbündeln mit jeweils zwei bis elf Linien. Die durchschnittliche Fahrleistung pro Bündel beträgt 475 000 Kilometer im Jahr. Diese Größenordnung sei für kleine und mittlere Unternehmen zu bewältigen, sagte Nahverkehrs­experte Florian Weixler.

Zu den Vergabegrundsätzen gehört zum Beispiel, dass die Mindestzahl der Fahrten pro Richtung und Tag von vier auf sechs erhöht, dass der Schülerverkehr bei entsprechender Nachfrage ausgebaut wird und dass an schulfreien Tagen die Belange des Berufsverkehrs stärker berücksichtigt werden. Die Bus­se sollen mit Klimaanlage (und mit Heizung, wie Scheffold ergänzte) ausgestattet, die Fahrer der deutschen Sprache mächtig sein. Vom 1. Januar 2022 an haben die Fahrgäste zudem Anspruch auf Barrierefreiheit. In den Grundsätzen werden daher Niederflurbusse gefordert. Kostenloses Wlan und elektronische Fahrzeit-Informationen sind weitere Kriterien.

Für die Grünen sprach Robert Jungwirth von einer „Qualitätsoffensive“. Die Richtlinien seien „in der Summe sehr tauglich“, sagte Alexander Baumann (CDU). Der Ehinger OB wies wie Bernhard Schweizer (Freie Wähler) darauf hin, die Kriterien nicht zu streng zu formulieren. Sonst könnte der Linienbetrieb unwirtschaftlich werden. Für die SPD-Fraktion sagte Jürgen Haas: „Wir brauchen einen attraktiven ÖPNV und sind auf dem richtigen Weg.“