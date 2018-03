Ehrenamt Neue Feuerwehrautos für Markbronn und Bermaringen

Blaustein / swp

Zwei neue Mannschaftstransportwagen (MTW) sind in einer kleinen Feierstunde an die Abteilungen Bermaringen und Markbronn übergeben worden. Blausteins Bürgermeister Thomas Kayser überreichte am Montag im Feuerwehrhaus symbolisch die Autoschlüssel an die Abteilungskommandanten Kurt Schmidt (Bermaringen) und Thomas Kräutle (Markbronn).

Die Mannschaftstransportwagen des Fabrikats Peugeot Boxer sind baugleich und verfügen jeweils über acht Sitzplätze. Finanziert wurden sie von der Stadt Blaustein aus eigenen Mitteln – ohne Landeszuschuss.

Für beide Abteilungen ist es der erste Mannschaftstransportwagen, was die Freude bei der Übergabe umso größer machte. „Bisher war unser Transporter größer, ohne Blaulicht und hatte den Schriftzug RAB“, scherzte Abteilungskommandant Thomas Kräutle bei der Übergabe: Die Markbronner Abteilung war tatsächlich schon mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Übungseinsätzen unterwegs.