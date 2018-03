Feuerwehr Neue Feuerwehrautos für Blaubeuren

Blaubeuren / mak

Die Wehr hat für mehr als 800.000 Euro zwei neue Fahrzeuge bekommen. Handwerksgeräte, sagt der Bürgermeister.

Die Freiwillige Feuerwehr Blaubeuren kann sich freuen: Sie bekam zwei Großfahrzeuge. Ein HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) und ein LF 20 (Löschgruppenfahrzeug) wurden im Feuerwehrmagazin Blaubeuren ihrer Bestimmung übergeben. Die Anschaffungskosten: rund 428.000 Euro beziehungsweise 393.000 Euro, die der Alb-Donau-Kreis mit dem Höchstfördersatz von insgesamt 180.000 Euro bezuschusste.

Bürgermeister Jörg Seibold sagte angesichts der hohen Kosten: „Das sind keine Prestige-Objekte, es sind Handwerksgeräte, die gebraucht werden.“ Der Stadt Blaubeuren sei ihre Freiwillige Feuerwehr viel wert, sie wisse, was sie an ihr habe, und schätze das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute. Die Neuanschaffungen ersetzen rund 30 Jahre alte Fahrzeuge, die aufgrund von technischen Mängeln ausgemustert werden müssen.

Die beiden neu angeschafften Hochleistungsgeräte sind an den Einsatzort angepasst und individuell ausgestattet. Kommandant Uwe Ziegler berichtete von „absolut nervenaufreibenden zweieinhalb Jahren“, vom Beschluss innerhalb der Feuerwehr für eine Neubeschaffung bis zur Lieferung. „Wir haben das in Rekordzeit auf ehrenamtlicher Basis durchgezogen“, sagte er und freute sich.

Ein vierköpfiger Arbeitskreis habe sich um die passende Ausstattung und Beladung der Fahrzeuge gekümmert und viel Zeit dabei investiert. Der HLF 20 ist als angreifendes Fahrzeug bei Brandeinsätzen und für Verkehrsunfälle gedacht. Er verfügt auch über Geräte für technische Hilfeleistungen. Das Fahrzeug wiegt 15 Tonnen und kann 1600 Liter Wasser sowie 120 Liter Schaum aufnehmen. Der LF 20 ist nur für den Löscheinsatz gedacht, wiegt 14,5 Tonnen, kann 2400 Liter Wasser und 120 Liter Schaum fassen. Beide Fahrzeuge sind 300 PS stark und verfügen über vollautomatische Getriebe und Schaumzumischanlagen. Zum gleichzeitigen Kauf der Fahrzeuge sagte Ziegler: „Das hat sich absolut gelohnt, das war der richtige Weg.“ So nutze die Wehr Synergieeffekte.

Mit Weißwürsten gefeiert

Sobald alle Feuerwehrleute eingewiesen und mit den neuen Fahrzeugen vertraut sind, werden diese in den vollen Dienst genommen. Nach der offiziellen Schlüsselübergabe am Samstag konnten Besucher und die Feuerwehrleute einen Blick in die Fahrzeuge werfen. Gefeiert wurde mit einem Weißwurstfrühstück, bei dem auch auf die Neuanschaffungen angestoßen wurde.