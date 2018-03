Vereine Neue Ämter im Dietenheimer Tennisverein

Dietenheim / VANESSA ARSLAN

Frischer Wind beim Tennisclub: Drei neue Ämter sind in der Jahreshauptversammlung besetzt worden. Künftig pflegen zwei Mitglieder die neue Vereinshomepage und die Facebookseite. Durch den Auftritt in den sozialen Medien, im Amtsblatt und durch Flyer soll der Verein bekannter werden. Die Versammlung hat Christine Rapp und Jan Lipp-Streu in das Amt für Öffentlichkeitsarbeit gewählt. Andreas Piott kümmert sich als technischer Leiter in Zukunft um die Instandhaltung des Tennisplatzes und Club-Gebäudes und übernimmt kleinere Reparaturarbeiten. Als Beiräte stehen Monika Karstens, Max Geiselmann und Max Geiger dem Vorstand zur Seite. „Wir haben einen relativ jungen Vorstand, den unterstützen und beraten die Beiräte mit ihrer Erfahrung“, sagte Petra Pepelnik-Schrode. Sie teilte sich bisher den Vorsitz mit Ramona Maucher. In der Versammlung am Donnerstag wurde Pepelnik-Schrode zur ersten Vorsitzenden gewählt. Maucher ist zweite Vorsitzende. Frisch im Amt als Schriftführerin ist Daniela Wiedemann.

Das Clubhaus ist sanierungsbedürftig. An mehreren Stellen habe es durchs Dach geregnet, erinnerte Pepelnik-Schrode. Das Ausmaß des Schadens ist jedoch noch unbekannt. Das Dach müsse entweder neu eingedeckt oder gegebenenfalls die Dachkonstruktion überholt werden. Auch eine Modernisierung der Vereinsräume ist angedacht. Neben den vielen Neuerungen im Verein wurde auch denjenigen gedankt, die den Dietenheimer Club seit vielen Jahren unterstützen: Dr. Joachim und Barbara Lang sowie Thomas und Ursula Freitag wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Für 30 Jahre gratulierte der Vorstand Egon Ruchti und Karl-Heinz Hahn.