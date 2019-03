ADK GmbH für Gesundheit und Sozailes Neue Abteilung soll Pflege-Ausbildung organisieren

Alb-Donau-Kreis / swp

Im nächsten Jahr greift die Reform der Ausbildung in den Pflegeberufen. Während bislang die Ausbildungen in der Krankenpflege und in der Altenpflege getrennt geregelt sind, werden beide nun zusammengelegt. Nach zwei Jahren generalistischer Ausbildung können sich die Auszubildenden entscheiden: Wer generalistisch weitermacht, wird Pflegefachfrau oder Pflegefachmann. Die andere Möglichkeit ist Spezialisierung: entweder in Altenpflege oder in Gesundheits- und Kinderkrankenpflege.

Die kreiseigene ADK GmbH für Gesundheit und Soziales reagiert auf die Reform der Pflegeberufe mit der Gründung einer Abteilung für Aus-, Fort- und Weiterbildung. Diese wird am Sitz der Holding, zu der unter anderem die Krankenhaus GmbH, die Pflegeheim GmbH und die Kreisbaugesellschaft gehören, in Ehingen eingerichtet. Geleitet wird die Abteilung von Birgit Jäger, die bislang die Seniorenzentren in Blaustein und Laichingen leitet. Diese Funktionen erfüllt die Lehrerin für Pflegeberufe einstweilen noch weiter.

In der neuen Abteilung gehe es zunächst darum, Strukturen für die künftige Pflege-Ausbildung zu schaffen, erläutert Daniela Rieker, Pressesprecherin der ADK GmbH: 2100 Stunden Theorie und etwa 2500 Stunden Praxis in den unterschiedlichen Bereichen mit unterschiedlichen Schwerpunkten müssen koordiniert werden.

Das werde in den nächsten Monaten die Haupttätigkeit von Birgit Jäger sein. Nach und nach aber solle die Abteilung wachsen und weiter Aufgaben übernehmen. Dazu gehören Rieker zufolge die Ausbildung in nicht pflegerischen Berufen sowie die Weiterbildung der Mitarbeiter. Die fortlaufende Qualifizierung der insgesamt etwa 2300 Mitarbeiter der Holding sei ebenso wichtig wie die Ausbildung von Fachkräften.

Um einen Namen für die neue Abteilung zu finden, wurden die Mitarbeiter um Vorschläge gebeten. Mehr als 100 gingen ein, die Jury entschied sich für „ADKmie“. Ein mehrschichtiger Begriff, wie Geschäftsführer Wolfgang Schneider meint: Zum einen wird das Unternehmenskürzel aufgegriffen, zum anderen stelle das „mie“ in Anlehnung an das Englische „me“ den Bezug zum einzelnen Mitarbeiter her. Außerdem klinge es fast wie „Akademie“ – passend zu Aus- und Weiterbildung.