Die Neubaustrecke Ulm–Wendlingen kommt voran. Am Ausgang des Albabstiegstunnels wurde der erste Gleismeter auf freier Strecke gefeiert. Das trübe Wetter machte die Baustelle am Albabstiegstunnel bei Dornstadt nicht weniger imposant, als die Verantwortlichen des Bahnprojekts Stuttgart–Ulm und die Arbeitsgemeinschaft Bahntechnik Schwäbische Alb am Mittwochmorgen mit Mitarbeitern die ersten Meter Fahrbahn außerhalb des Tunnels fei...