Erschließung Neubaugebiet an der Blau geplant

Blaubeuren / Thomas Spanhel

Auf einem 1,35 Hektar großen Acker- und Grünlandbereich im Südosten von Gerhausen soll ein Neubaugebiet direkt an der Blau erschlossen werden. Das hat der Blaubeurer Gemeinderat am Dienstagabend beschlossen.

In der jetzt ausgewählten Bebauungsplan-Variante können neun Einzelhäuser sowie zwei Doppelhäuser und zwei Geschosswohnungsbauten errichtet werden. Gudrun Pausch von der Stadtverwaltung und Roland Schmuck vom Ingenieurbüro Wassermüller erläuterten die Vorteile der am Ende ausgewählte Variante: Es gebe nur zwei Erschließungsstraßen, und so könne der zur Verfügung stehende Platz am effektivsten genutzt werde. Mit Hilfe der angebotenen Hausvarianten mache man im Baugebiet außerdem finanziell unterschiedlich aufgestellten Bevölkerungsschichten Angebote. Das Blau-Ufer werde so gestaltet, dass die Häuser vor Hochwasser geschützt sind.

Die Ratsfraktionen lobten die Lage des Baugebiets – „das ist ein Juwel“, hieß es. „Ich bin sehr froh, dass sich nach langer Durststrecke eine Möglichkeit ergibt, ein schönes Wohngebiet zu erschließen“, kommentierte Reiner Baur (CDU) aus Gerhausen.