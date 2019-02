Landratsamt Neubau an der Hauffstraße in Ulm noch im Kostenrahmen

Neubau an der Hauffstraße in Ulm noch im Kostenrahmen

Alb-Donau-Kreis / ts

Im Mai soll am neuen Verwaltungsgebäude des Alb-Donau-Kreises an der Hauffstraße in Ulm das Richtfest gefeiert werden. Das hat Landrat Heiner Scheffold in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses des Kreistags angekündigt. Mit der Fertigstellung des siebenstöckigen Gebäudes neben dem Landratsamt ist dann aber frühestens in einem Jahr zu rechnen. Der noch im Herbst angepeilte Termin Januar 2020 sei nicht zu halten, sagte Sarah Schiffer vom Fachdienst Liegenschaften. Es werde „eine kleine Verzögerung nach hinten“ geben.

Dafür kann der Kostenrahmen von 22,1 Millionen Euro wahrscheinlich eingehalten werden. Der Ausschuss hat am Donnerstag weitere sechs Gewerke vergeben, so dass nunmehr der Großteil der reinen Baukosten feststeht. Bis zur veranschlagten Gesamtsumme besteht immer noch eine Reserve von 1,5 Millionen Euro – und das trotz zum Teil erheblicher Mehrkosten. So kostet die Brückenkonstruktion, die Neu- und Altbau verbinden wird, fast 270 000 Euro und damit 46 Prozent mehr als im November 2016 veranschlagt. Auch die Fliesen und Werksteinböden sowie die anderen Bodenbeläge werden deutlich teurer (etwa 25 Prozent) als gedacht. Besonders hoch sind die Mehrkosten für die Geländer: 257 000 statt 147 000 Euro. Die meisten Kreisräte sind jedoch der Ansicht, dass eine erneute Ausschreibung kein wesentlich besseres Angebot bringen würde.

Günstiger als veranschlagt sind die Holztüren und Zargen sowie die Metalltüren und Tore.