Finanzen Nersingen: Konsequent Schulden abbauen

Nersingen / Barbara Hinzpeter

Die Zeiten sind gut, die Einnahmen, die der Gemeinde bleiben mit 7,9 Millionen Euro so hoch wie schon lange nicht mehr. Trotzdem will Nersingen nicht vom Sparkurs abrücken. Denn fest stehe: Auf die fetten werden wieder magere Jahre folgen. Das betonte der CSU-Fraktionsvorsitzende Erich Spann. Die hohe Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt (2,26 Millionen Euro) sei „Ergebnis der sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung“ sowie eine Folge des „konsequenten Schuldenabbaus“.

Als eine der großen Herausforderungen bezeichnete Spann den Krippenbau und die Kindergartensanierung in Leibi. Denn zu den Baukosten, die voraussichtlich 1,4 Millionen Euro betragen, kämen künftig die laufenden Betriebskosten der zusätzlichen Gruppe hinzu. Während in Straß, Fahlheim und demnächst auch in Leibi Krippenplätze angeboten werden könnten, fehlten sie noch in Nersingen. Weit vorangekommen sei die Gemeinde bei der Schaffung von Bauplätzen, Lösungen für den sozialen Wohnungsbau seien in Sicht. Spann erwähnte als „Aufgabe“ eine Zwei- oder Dreifach-Halle.

Die ist für die Freien Wähler zentral: Eine Sporthalle dieser Größe gehöre zur Infrastruktur einer Gemeinde mit 10 000 Einwohnern dazu, betonte Dieter Wegerer (Freie Wähler). Angesichts der guten Haushaltslage und der niedrigen Zinsen müsste sie möglich sein. Bereits im Haushalt 2017 sei Geld eingestellt gewesen für ein Bodengutachten. „Darauf warten wir jetzt.“ Auch der geplante niedrige Schuldenstand von 3,5 Millionen Euro zum Ende des Jahres signalisiere: „In Zukunft geht was.“ Wichtig sei den Freien Wählern auch die Querspange, um zu verhindern, dass der Verkehr auf der B 10 durch die neuen Baugebiete zunimmt.

Nach Ansicht der SPD-Fraktion hat der „weitere Abbau von Schulden und die Bildung von Rücklagen ausgesprochene Priorität“, so Axel Arbeiter. Er hielt die Haushaltsrede, da die Fraktionsvorsitzende Sabine Krätschmer die Gemeinderatssitzung für den erkrankten Bürgermeister Erich Winkler leitete.

Die SPD wisse, „dass es am schwierigsten ist, den Sparkurs zu halten, wenn es den Kommunen finanziell gut geht“. Die Sozialdemokraten verwiesen auf steigende Kosten für die Kinderbetreuung – nicht zuletzt als Folge der neuen Wohngebiete. Außerdem sei ungewiss, ob sich die Einnahmen weiter so gut entwickelten und „wie es mit der Höhe der Kreisumlage bei einem Nuxit weitergeht“. Das Gremium beschloss den Haushaltsplan einstimmig.