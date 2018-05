Event Nerenstetten: Erdbeerfest lockt viele Gäste an

Nerenstetten: Erdbeerfest lockt viele Gäste an

Nerenstetten / dip

Ein ganzer Kühlwagen mit Erdbeerkuchen stand bereit für die Gäste des Erdbeerfestes. „Es kam auch schon vor, dass von dem Kuchen nichts mehr übrig blieb“, sagte Bürgermeisterin Renate Bobsin. Gemeinsam mit anderen ehrenamtlichen Helferinnen bildet sie den Kreativ-Kreis, der hinter der Organisation steht.

Dieses Mal sah es wieder so aus, als wäre am Ende wenig Kuchen übrig. Gebacken wurde er übrigens von einer Langenauer Bäckerei. Erdbeerbowle und Smoothies hingegen bereiteten die Helferinnen am Vortag selbst aus 40 Schalen Erdbeeren zu. Der Aufwand lohnte sich, die Gäste waren zufrieden. „Wir waren schon letztes Mal hier und freuen uns über Gelegenheiten wie diese zum Zusammensitzen und Kontakte pflegen“, sagte das Ehepaar Machens. Eben das möchte Renate Bobsin erreichen: Ziel sei es, den Bürgern aus Nerenstetten und Umgebung etwas zu bieten.

Dazu war auch ein kleiner Kunsthandwerksmarkt im Bürgerhaus angeschlossen. Bei vier Ausstellern aus der Gegend hatten die Gäste die Möglichkeit zu stöbern. Barbara Staib und Schreiner Andreas Bretschneider aus Bernstadt boten an ihrem Stand Untersetzer und Teelichtschalen aus duftendem Zirbenholz an. Passend zum Fest hatte Staib die Deko-Artikel als Erdbeeren gestaltet. Auch Birgit Miesner aus Ballendorf griff beim Patchwork-Nähen das Motto auf und nutzte Erdbeer-Stoffe für ihre Taschen und Mäppchen.