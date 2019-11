Autogrammanfragen hatte Bio-Landwirt Hermann Mack aus Langenau noch keine. Dabei wurde sein Youtube-Video bereits fast 4,3 Millionen mal angeklickt. Gut, vielleicht lag es auch daran, dass Sängerin Nena auf dem Hof in Langenau zu Besuch war und mit Mack Werbung für die Verwertung von deformierten Kartoffeln gemacht hat, die einwandfrei schmecken und beim Discounter Penny in die Suppe kommen. „Das hat sehr gut geklappt, Nena war locker und hat sich nicht vor dem Schmutz gescheut“, plaudert Mack aus dem Nähkästchen. Zwei Drehtage lang – davon einer mit Nena – war ein 25-köpfiges Team im August mit Übertragungswagen und allem drum und dran auf dem Langenauer Hof, um Kartoffeln, Natur und Anbau ins rechte Licht zu rücken. Im fertigen, dreiminütigen Clip erzählt Mack etwas von der Verantwortung auch für die nächste Generation, und Nena plaudert dann in ihrer charakteristischen Art etwas davon, dass Nahrung was mit Spüren und Fühlen zu tun hat und dass jede Kartoffel eine Geschichte erzählt. Die Filmemacher haben zwei, drei Kartoffeln denn auch mit Trick-Animation Hände und ein Gesicht verliehen.

Das Video mit Hermann Mack:

Youtube

Vier Generationen der Familie Mack sind am Ende an einem schön gedeckten Tisch am Hof zu sehen, Nena „muss aber zu ihrer eigenen Familie“ zum Essen. Gerüchte, wonach die Sängerin an diesem Tag nur Gurken gegessen hat, will Mack nicht bestätigen, doch Nenas Liebe für Rohkost ist ja bekannt.

Karten für Konzert geschenkt

Geld hat Mack für seine Zeit übrigens nicht verlangt, sagt er. „Mein Enkel hat einen kleinen Traktor bekommen. Mir war nur wichtig, dass dann wirklich unsere Kartoffeln in den Naturgut Biohelden Kartoffelsuppen sind und nicht irgendwelche billigen.“ Ihm sei vertraglich zugesichert, erklärt Mack, dass die Werbung authentisch ist. Eine Woche später konnte die Familie doch noch mit Nena essen: Sie hatte dem sympathischen Landwirt VIP-Karten zu einem ihrer Konzerte in Heidelberg da gelassen und traf ihn nach dem Auftritt im Catering-Bereich wieder.