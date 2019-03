Wegen einer Baustelle müssen sich die Autofahrer in Nellingen sechs Monate lang auf Umleitungen einstellen.

Am Montag beginnen die Bauarbeiten an der Merklinger Straße in Nellingen. Dadurch ist die Ortsdurchfahrt in Richtung Merkklingen bis voraussichtlich Oktober gesperrt. Wie die Gemeinde mitteilt, wird der überörtliche Verkehr über Scharenstetten nach Merklingen umgeleitet. Dies betrifft insbesondere den Schwerverkehr. Für den innerörtlichen Pkw-Verkehr sind Zufahrten möglich. Hierzu sind in dieser Woche am Ortsrand die Bankette einiger Feldwege saniert worden. Die Verkehrsbehörde hat zudem eine innerörtliche Umleitung für den öffentlichen Personennahverkehr genehmigt.

Wie berichtet, lässt die Gemeinde die Ortsdurchfahrt in zwei Bauabschnitten sanieren. Begonnen wird mit der Merklinger Straße bis zur Kreuzung in die Aicher Straße. Zunächst wird der alte Wasserkanal aus dem Jahr 1880 ausgetauscht. Später werden unter dem Gehweg die Leerrohre für das Breitband und die Stromleitung verlegt. Zum Abschluss wird die Straße abgefräst und erhält einen neuen Asphaltbelag. Im kommenden Jahr ist dann die Aicher Straße an der Reihe.