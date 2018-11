Verkehr Nellingen will die Raser bremsen

Nellingen/Oppingen / Von Ralf Heisele

Die Gemeinde Nellingen schafft sich zwei weitere mobile Geschwindigkeitsmessanlagen zum Stückpreis von rund 2500 Euro an. Das hat der Gemeinderat am Montagabend beschlossen. Ausgangspunkt war der Antrag des Oppinger Ortschaftsrats nach einer solchen Anlage. Diese soll nach dessen Wunsch abwechselnd an den Ortseingängen angebracht werden, um die Autofahrer an das Tempolimit von 50 Stundenkilometern in der Oppinger Ortsdurchfahrt zu erinnern. Für Bürgermeister Franko Kopp ist der Antrag „nachvollziehbar“. Er ging sogar noch einen Schritt weiter und schlug den Kauf zweier Anlagen vor: eine für Oppingen und eine für Nellingen. Somit könnte das jetzige Messgerät an der Merklinger Straße fest installiert werden. Auf Wunsch des Gemeinderats soll die Verwaltung mehrere Angebote einholen, darunter auch für Anlagen, die in beide Fahrtrichtungen das Tempo messen.