Finanzen Nellingen steht glänzend da

Nellingen / Von Ralf Heisele

Keine Schulden und steigende Einnahmen: Die Gemeinde Nellingen steht finanziell gut da. Das geht aus dem Zwischenbericht zum laufenden Etat und aus der Jahresrechnung 2017 hervor, die Kämmerer Werner Zimmermann in der jüngsten Ratssitzung vorgestellt hat. „Der Weg der Gemeinde ist in finanzieller Hinsicht erfolgreich“, lautete sein Fazit. Mit Zahlen untermauert liest sich das so: In diesem Jahr nimmt Nellingen 150 000 Euro mehr an Gewerbesteuern ein als im Haushalt geplant. Unterm Strich kann somit dem Vermögenshaushalt 137 310 Euro mehr zugeführt werden. Für den Kämmerer ist es wichtig, dass Nellingen nicht nur auf eine oder zwei Einnahmequellen angewiesen ist. Neben der Grund- und Gewerbesteuer ist auch der Anteil an der Einkommensteuer dank des Einwohnerzuwachses gestiegen.

Die Gemeinde gibt auch Geld aus: 2017 sind Investitionen in Höhe von 2,34 Millionen Euro getätigt worden – etwa für den Straßenbau, für die Breitbandversorgung, für die Abwasserbeseitigung und für den Erwerb von Grundstücken. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl ergibt das eine Investitionssumme von 1234 Euro pro Kopf. Zimmermann: „Damit liegen wir weit über dem Durchschnitt.“

Erfreulich ist für den Kämmerer, dass man nach „intensiven Verhandlungen“ einige wichtige Grundstücke kaufen konnte. Sie sollen die Entwicklung der Gemeinde in den kommenden Jahren absichern.

Gestiegen sind allerdings die Personalkosten auf 1,04 Millionen Euro (Stand Ende 2017). Sie machen nach den Betriebs- und Unterhaltungskosten (1,22 Millionen Euro) den zweitgrößten Brocken im Verwaltungshaushalt aus: Bürgermeister Franko Kopp und Kämmerer Werner Zimmermann wiesen auf die Tariferhöhungen und mehr Personal im Kindergarten hin. Mit einem Anteil von 17,88 Prozent an den Ausgaben seien die Personalkosten aber immer noch im Rahmen.

Grüngutplatz kostet mehr Geld

Schlechte Kunde hatte Zimmermann für die Bürger im Gepäck: Die Kosten für den neu angelegten Grüngutplatz an der Amstetter Straße und der Entsorgung des Grünguts erhöhen sich insgesamt um 15 000 Euro. Deshalb müssen die Abfallgebühren neu kalkuliert und entsprechend angehoben werden.

Ratsmitglied und stellvertretender Bürgermeister Herbert Bühler lobte den Kämmerer für dessen Zusammenstellung der Zahlen. Diese zeigen nach Ansicht Bühlers deutlich auf, „dass Nellingen auch in Zukunft eine vernünftige Weiterentwicklung braucht.“