Finanzen Nellingen senkt die Steuern

Nellingen / Von Ralf Heisele

Die Nellinger müssen ab dem kommenden Jahr weniger Grundsteuern und Gewerbesteuern bezahlen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen, ab Januar die Hebesätze um je zehn Prozent zu reduzieren. Damit baut das Gremium einen Teil der Erhöhung wieder ab, die im Zusammenhang mit dem Bau des Bahnhofs bei Merklingen Anfang 2017 in Kraft getreten war.

Wie berichtet steuern die Mitgliedsgemeinden des Verbands Region Schwäbische Alb 11,5 Millionen Euro für den sich auf 53 Millionen Euro verteuerten Bahnhof bei. Nellingen sollte sich ursprünglich mit gut einer Million Euro an dem Projekt beteiligen. Die Hälfte davon soll laut Ratsbeschluss über die Steuern eingenommen werden. Deshalb wurden alle drei Einkommensquellen zu Beginn 2017 um je 30 Prozentpunkte erhöht. Schon damals war klar, dass die Erhöhung spätestens 2021 wieder zurückgenommen wird. Dann sollte nämlich die benötigte Summe von rund einer halben Million Euro beisammen sein.

Doch dank der guten Konjunktur generiert die Gemeinde mehr Steuern als geplant. Kämmerer Werner Zimmermann hat jetzt errechnet, dass die für das Jahr 2018 vorgesehenen Einnahmen insgesamt um 86 400 Euro übertroffen werden. Hinzu kommt, dass die Gemeinde „nur“ noch 920 000 Euro für den Bahnhalt bezahlen muss. Der Grund: Durch den Beitritt weiterer Gemeinden in den Verband ist die Beteiligung Nellingens an der Finanzierung inzwischen von neun auf acht Prozent gesunken.

Aus diesen Gründen haben Verwaltung und Kämmerer vorgeschlagen, die Grundsteuer A auf 340 Punkte, die Grundsteuer B auf 320 Punkte und die Gewerbesteuer auf 360 Punkte zu senken. Gemeinderat Herbert Bühler sprach von einem guten Zeichen. „Wir halten Wort.“ Schließlich habe man den Bürgern und Geschäftsleuten versprochen, die Erhöhung, wenn machbar, auch schrittweise wieder zurückzunehmen.