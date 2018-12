Forst Nellingen sammelt Ökopunkte

Nellingen / Von Ralf Heisele

Der Nellinger Gemeindewald wirft in diesem Jahr einen Gewinn von knapp 40 000 Euro ab. Das gab Thomas Herrmann vom Fachdienst Forst und Naturschutz des Landratsamts in der jüngsten Ratssitzung bekannt. Allerdings wurden Verkäufe in Höhe von 25 000 Euro verbucht, das Holz aber schon 2017 eingeschlagen. In diesem Jahr wurden mit 1320 knapp 500 Festmeter Holz weniger eingeschlagen als geplant. Zudem wurden keine Neupflanzungen vorgenommen. Als Grund nennt Herrmann den viel zu trockenen Sommer. Die kleinen Bäumchen hätten bei der Witterung keine Chance gehabt.

Auch im kommenden Jahr halten sich die Förster im 205 Hektar großen Gemeindewald mit dem Einschlag etwas zurück: Statt der langfristig angepeilten 1700 sollen es 1360 Festmeter sein – das meiste mit 71 Prozent Nadelholz. Gerade dort will Thomas Herrmann „beim Einschlag auf Sicht fahren“ und den Holzmarkt im Auge behalten. Während bei den Nadelbäumen der Markt durch das viele Schadholz schwanke, „läuft beim Laubholz der Markt stabil“. Vorgesehen ist auch, 1680 Stieleichen, 100 Fichten und 20 Douglasien zu pflanzen. Unterm Strich rechnet der Fachdienstleiter 2019 mit einem Gewinn von 10 342 Euro.

Auch der Klimawandel war ein Thema in der Sitzung. Laut Herrmann seien die Folgen der Erderwärmung auf der Schwäbischen Alb geringer als anderswo. Der Grund: Die Temperaturen sind bei 700 Meter über dem Meeresspiegel geringer, zudem regnet es mehr. „Der Klimawandel wird aber auch vor Nellingen nicht haltmachen“, warnt der Forstexperte. Deshalb rät er zum Mischbesatz aus Douglasien, Eichen und Fichten. Letztere sind zwar für die Böden nicht optimal und auch krankheitsanfällig (Borkenkäfer) – trotzdem hätten sie in Nellingen gute Chancen, die Erntereife von 60 Jahren zu erreichen.

Laut Bürgermeister Franko Kopp hat die Gemeinde in den vergangenen Wochen einige Waldflächen gekauft, um ihre Waldgebiete abzurunden. Damit könne das geplante Alt- und Totholzkonzept besser umgesetzt werden. Der Vorteil dabei: Weist die Gemeinde Bauland aus, muss sie dafür Ausgleichsflächen oder Ökopunkte anbieten. Das ist mit dem Totholzkonzept möglich, der dem Artenschutz dient. Revierförster Timo Allgaier will hierfür vier Waldrefugien und mehrere kleine Baumgruppen („Trittsteine“) auf insgesamt 6,3 Hektar stilllegen – „die sind dann auf Dauer der wirtschaftlichen Nutzung entzogen“. Dort wird nicht in die Natur eingegriffen. Dafür verzichtet die Gemeinde auf den Einschlag von rund 75 Festmetern pro Jahr. Lediglich „Sicherungsarbeiten“ an Wegen und Waldgrenzen seien erlaubt. Auch die Bürger hätten etwas von dem Konzept, weiß Allgaier: „Dann können unsere Kinder ihren Kindern einmal uralte Eichen zeigen, die es sonst nicht mehr im Wald gibt.“

Bürgermeister Franko Kopp und Herbert Bühler wiesen darauf hin, dass das Totholzkonzept nicht als Ausgleich für das interkommunale Gewerbegebiet dient, sondern einzig und allein für die Eigenentwicklung der Gemeinde.