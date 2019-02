Abfall Nellingen hält an der Gelben Tonne fest

Nellingen / Ralf Heisele

In Nellingen werden die Verpackungen seit Jahren in der Gelben Tonne gesammelt. Und daran will der Gemeinderat weiterhin festhalten. Dieser muss nämlich dem Landratsamt mitteilen, welche Art der Entsorgung – Tonne oder Sack – in Zukunft im Alb-Donau-Kreis angewendet werden soll. Das Votum der 55 Städte und Gemeinden braucht der Kreis für die Verhandlungen und den Abschluss einer neuen Abstimmungsvereinbarung nach dem Verpackungsgesetz mit dem Dualen System.

Die Nellinger Ratsmitglieder sprachen sich klar für die Gelbe Tonne aus. „Das System hat sich bewährt. Ich habe noch keine Klagen aus der Bürgerschaft gehört“, erklärte Bürgermeister Franko Kopp. Aufgrund des großen Volumens der Behälter mit 240 Litern sei der vierwöchige Rhythmus bei den Leerungen „völlig ausreichend“. Auch für Werner Staudenmaier „gibt es nichts Negatives über die Tonne zu sagen“. Herbert Bühler berichtete über seine Erfahrungen, die er als Geschäftsmann in Laichingen gemacht hat: Bei starken Winden würden dort die Gelben Säcke einfach „weggeblasen“. Das Aufsammeln bedeute für den städtischen Bauhof einen enormen Mehraufwand. Bühler: „Die Nellinger sind hochzufrieden mit der Gelben Tonne.“

Gemeinderat Bruno Wanderer sieht zwar ein, dass in einer Stadt oft der Platz für die Tonne fehlt, „aber bei uns auf dem Land geht das“. Jens Windmüller brachte die wirtschaftliche Seite ins Spiel: Der Müllentsorger habe weniger Aufwand beim Einsammeln der Tonnen, da man hierfür nur einen Fahrer brauche. Die Säcke hingegen müssten durch zusätzliche Arbeitskräfte aufgesammelt werden.

Mandat unter Vorbehalt

Letztlich erteilte der Nellinger Gemeinderat dem Landratsamt Alb-Donau einstimmig das Mandat für die anstehenden Verhandlungen – allerdings unter dem Vorbehalt, dass in Nellingen die Leichtverpackungen weiterhin in der Gelben Tonne gesammelt werden.