Baden Naubad: Geruch wegen Spritzung

Langenau / KARIN MITSCHANG

Mehrere Anrufe gingen gestern in der Redaktion ein: Auf der Liegewiese des Freibads in Langenau werde gespritzt, es rieche stark nach Schwefel, die Mitarbeiter des Naubads hätten die Fenster geschlossen. Auf Nachfrage habe ein Stadt-Mitarbeiter gesagt, es werde gegen Unkraut und Klee gespritzt. Nicht nach Schwefel, sondern aminartig rieche das Vernichtungsmittel, sagt Stadtgärtner Dominik Wansing. Hintergrund sei, dass man im Freibad nicht jede Woche mähen könne und daher jedes Jahr mit Unkrautvernichtern gegen den Klee vorgegangen wird, damit sich später weniger Bienen auf der Liegewiese tummeln. Tatsächlich ist das Mittel Banvel, das zuvor gespritzt worden war, nicht mehr für den Einsatz zugelassen, erklärt Wansing den neuen Geruch.

Ungefährlich für Bienen

Das neue Mittel heißt Dicotex. Im Internet ist dazu zu erfahren, es sei zwar nicht schädlich für Bienen, Laufkäfer und Wolfspinnen, allerdings giftig für Wasserorganismen sowie allergieauslösend und reizend bei Kontakt für den Menschen. Wansing versichert: „Es besteht keine Gefahr für die Bürger, denn vor dem Einsatz wird es im Verhältnis eins zu 100 mit Wasser verdünnt.“ Die Stadtgärtnerei habe das extra für Rasen entwickelte, zugelassene Mittel nur auf der Liegewiese eingesetzt, mit dem vorgeschriebenen Abstand zum Gewässer, und das frühzeitig, vor dem Blühen der Pflanzen, um Insekten nicht vertreiben zu müssen. „Es ist gut, dass die Bürger sich dafür interessieren, was gespritzt wird, und Aufklärung ist bei diesem Thema wichtig. Aber die Leute brauchen keine Angst zu haben: Das Mittel gelangt über die Blätter in die Pflanzen und wirkt dort, und es verflüchtigt sich beim Trocknen in kürzester Zeit.“ Es werde auch auf Fußballplätzen eingesetzt. Nächste Woche werde die Wiese gemäht, und das Unkraut somit auch entfernt.

Der letzte Tag der Hallenbadsaison ist übrigens der 29. April. Aus Revisionszwecken – die Technik wird turnusgemäß überprüft – schließen das Naubad und die Saunalandschaft vom 30. April bis 6. Mai. Die Freibadsaison beginnt am 7. Mai.