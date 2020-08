Was für eine Hitze! Schwitzen ist dieser Tage angesagt. Zumindest wenn man nicht in der glücklichen Lage ist, eine Klimaanlage anschalten, einen Abstecher in den Wald oder ins schöne Langenauer Freibad machen zu können. Letzteres tun derzeit ganz schön viele. Sogar Familien aus Ulm wollen im k...