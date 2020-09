Momentan finden im Naubad in Langenau Revisionsarbeiten statt. Ab Dienstag, 29. September, empfangen Hallenbad und Sauna wieder Besucher (wir berichteten). Dies jedoch unter „besonderen Bedingungen und Vorsorgemaßnahmen wegen der Corona-Pandemie“, wie die Stadtverwaltung mitteilt. So ist die maximale Besucherzahl auf 60 im Hallenbad und 37 in der Sauna begrenzt.

Beim Betreten müssen Gäste ein Formular zur Nachverfolgung der Kontaktdaten abgeben. Dauerkarten, also Winterkarte und Jahreskarten, werden nicht angeboten. Die Regelungen im Einzelnen sollen in einer „Gästeinfo“ zusammengestellt werden und auf der Homepage abrufbar sein. Diese wird aktualisiert, sofern sich aus der Corona-Verordnung Änderungen ergeben.

Öffnungszeiten sind deutlich eingeschränkt

Die Öffnungszeiten indes sind deutlich eingeschränkt im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten: Die Schwimmhalle ist montags wegen Schul- und Vereinsbetrieb geschlossen. Geöffnet hat sie Dienstag von 6 bis 8 Uhr und 13 bis 20 Uhr, Mittwoch von 6 bis 8 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Donnerstag von 6 bis 8 Uhr und 13 bis 20 Uhr, Freitag von 13 bis 21 Uhr, Samstag von 9 bis 20 Uhr, Sonntag von 8 bis 20 Uhr und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr. Sauna: Montag von 13 bis 22 Uhr, Dienstag von 10 bis 22 Uhr (nur Damen, außer feiertags), Mittwoch bis Freitag von 10 bis 22 Uhr, Samstag von 9 bis 22 Uhr, Sonntag von 8 bis 21 Uhr und an Feiertagen von 10 bis 21 Uhr.

Info Weitere Details sind abrufbar auf www.naubad.de.