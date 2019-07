Schapfenmühle unterstützt 17 Landwirte in der Region, die Blühstreifen an den Rändern ihrer Getreidefelder anlegen. An der Albstraße in Jungingen summt und brummt es: Landwirt Marc Geiger hat am Rand seines Weizenfelds einen 1900 Quadratmeter großen Blühstreifen als Lebensraum für Bienen und andere Insekten angelegt. Unterstützt wurde er dabei von der Schapfenmühle: Durch einen Anbauvertrag erhält er von d...