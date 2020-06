Für den Storchen-Experten und Vogelschützer Hans Frölich aus Bernstadt war es eine „Nacht- und Nebelaktion“: Am Freitag, 22. Mai, wurde das Storchennest auf einem Mobilfunkmast an der Bahnlinie in Langenau abgebaut. Er wundere sich, dass die Naturschutzbehörde das so schnell erlaubt habe,...