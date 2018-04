Infrastruktur Naturnahes Gewerbe- und Mischgebiet im Blick

Dietenheim / Johannes Braun

Nachdem das Unternehmen Amann seinen Firmenstandort in Dietenheim Ende August dieses Jahres aufgibt, hatte die Stadt Anfang dieses Jahres das komplette Firmenareal mit rund 3,5 Hektar Fläche erworben. Im Vorfeld des Kaufs wurden dem Stadtrat bereits Überlegungen vorgestellt, wie sich die zukünftige Nutzung und die Einteilung des Amann-Geländes im Nord-Osten von Dietenheim darstellen könnte. Kernpunkt der Überlegungen war ein guter und rechtlich zulässiger Übergang der Nutzungsarten von Gewerbegebiet und Mischgebiet zum bestehenden Wohngebiet.

Sanfter Übergang

Dabei hatten sie von drei bestehenden Alternativen bereits eine favorisiert, die eine möglichst weite Verlegung des Gießenbachs in Richtung Osten vorsieht (wir berichteten).

Stadtplaner Marian Baumeister vom Lindauer Büro Sieber stellte dem Gemeinderat nun in der jüngsten Sitzung anhand einer Skizze eine mögliche Einteilung der Fläche vor. Da sich die Wohngebiete südlich und östlich des Amann-Areals befinden, liegt in dem Plan von Baumeister das Gewerbegebiet ganz im Nord-Westen des rund 4,7 Hektar großen Geltungsgebiets, das eine Nettobaufläche von knapp 3,1 Hektar aufweise. Um dieses geplante Gewerbegebiet schlängle sich künftig östlich der Gießenbach vorbei. Auf der anderen Seite des Gewässers in Richtung Süd-Osten schließe sich das Mischgebiet an.

Die Erschließung des Gewerbegebiets soll über die Räuchlestraße erfolgen, die Erschließung des Mischgebiets über die Otto-Leimer-Straße. „Auf diese Weise möchten wir einen sanften Übergang zwischen Gewerbe-, Misch- und Wohngebiet schaffen“, sagte Baumeister, der darauf verwies, dass mit dieser Planung nur ein geringer Anteil neuer Verkehrsfläche nötig sei. Dabei handle es sich lediglich um eine Stichstraße mit Wendefläche. Zudem wies der Stadtplaner auf die naturnahe Gestaltung hin, nicht zuletzt weil schließlich der Gießenbach renaturiert werde.

Diesbezüglich informierte Bürgermeister Christopher Eh die Gemeinderäte über ein Naturschutzgutachten, das Orchideenwiesen im Osten dieses Gebiets beinhalte. „Wir sind da in Absprachen mit den Behörden“, sagte Eh, „womöglich müssen wir die Gebäude auch weiter nach Westen schieben.“ Grundsätzlich sei es eine Abwägungsfrage, weil mit der Renaturierung des Gießens der Natur schließlich schon etwas zurückgegeben werde. Stadtrat Klaus Greck erkundigte sich nach den möglichen Ökopunkten, die die Stadt Dietenheim für die Renaturierung des Gießenbachs ansammeln würde. Eh sagte, dass es noch nicht klar sei, ob die Stadt lieber Ökopunkte erhalten möchte oder einen Zuschuss für die bevorstehenden Maßnahmen.

Eine Aufwertung

Stadtrat Martin Linder interessierte, ob ein Mischgebiet nötig sei oder ob man auch ein Wohngebiet auf die andere Seite des Gießens legen könne. „Es könnte ja sein, dass wir nicht genügend gewerbetreibende Firmen für beide Flächen finden“, gab Linder zu bedenken. Baumeister entgegnete, dass es schon ein Mischgebiet sein müsse. Schnell zeigte der Stadtplaner auf, dass neben den klassischen Gewerbetreibenden beispielsweise auch Bürogebäude in diesem Mischgebiet zulässig wären.

Stadtrat Toni Endler bewertete den Entwurf als gelungen: „Für die Anwohner ist es sicher eher eine Verbesserung, und allgemein eine Aufwertung dieser Ecke.“ In die gleiche Richtung argumentierte Stadtrat Stefan Graf: „Wir schaffen auf diese Weise ein schönes Quartier, für das es sicher genug Nachfrage bei den Firmen geben wird.“