Welterbe Nationales Logo, Starclub und Höhlenkonzerte

Ulm / Petra Laible

Es geht um das Welterbe. Da heißt es groß denken. Wahrscheinlich ist deshalb von einem „Meilenstein“ die Rede, der nun „gesetzt“ ist: Gestern hat sich der Steuerungskreis der Arbeitsgemeinschaft Weltkultursprung (siehe Info-Kasten), der in Ulm tagte, auf ein einheitliches Design und ein nationales Welterbe-Logo geeinigt.

Damit soll das Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ künftig beworben und „sichtbar gemacht“ werden, teilte die Arbeitsgemeinschaft mit. Geschaffen wurde eine „einheitliche Erkennungsmarke“, mit der sich die gesamte Welterbe-Region präsentieren will.

Schilder an der Autobahn

Design und Welterbe-Logo seien in Absprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege in Stuttgart erarbeitet und von der Firma Burkert Ideenreich aus Ulm umgesetzt worden. „Es wird als Marke eingetragen und geschützt.“ Landrat Heiner Scheffold, Sprecher des Steuerungskreises, bezeichnete den Beschluss als „wichtige Basis“ für eine gemeinsame Marketingstrategie mit einem nationalen Welterbe-Logo, für ein wegweisendes einheitliches Erscheinungsbild und eine durchgehende Beschilderung in der Welterbe-Region.

Das neue Markenzeichen beinhaltet das Logo des Weltkultursprungs, ein als Halbkreis stilisiertes Mammut-Elfenbein, das offizielle Unesco-Welterbestätte-Logo, eine umkreiste Raute, sowie das internationale Logo der Unesco, dies ist ein abstrahierter Tempel.

Derzeit wird ein komplett neues, einheitliches Informations- und Beschilderungssystem für das Ach- und Lonetal im neuen Design geplant. Zudem soll bereits an der Autobahn auf das Unesco-Welterbe ganz in der Nähe aufmerksam gemacht werden.

Es gibt verschiedene Varianten der Beschilderung: als Wegweiser zu den jeweiligen Tälern und Abzweigungen zur Höhle. An den Fundstätten werden Infotafeln mit Wissenswertem über die Höhle aufgestellt. „Ein wichtiger Schritt, um die einzelnen Orte zugänglicher und publikumswirksamer zu machen“, heißt es von Seiten der Arbeitsgemeinschaft. Punkte, die Kritiker in der Vergangenheit immer wieder bemängelt hatten.

Es bleibt nicht allein bei der Beschilderung und Infotafeln. Kulturell soll es in die Vollen gehen: In Zusammenarbeit mit Radio 7 ist geplant, an den Höhlen Veranstaltungen mit namhaften Künstlern durchzuführen, in Form von Interviews und kleinen Konzerten. 2017 waren bereits Sasha Vollmer von BossHoss, die Band Culcha Candela und die ukrainische Opernsängerin Oxana Arkaeva für Werbeaktionen vor Ort an den Fundhöhlen.

Exklusiver Club

Damit nicht genug: Für die Veranstaltungen soll ein „exklusiver“ Musik-Club gegründet werden, der so genannte „Ice Age Star Club“. Künstler, die daran teilnehmen, werden einen extra dafür gestalteten Preis erhalten, den die Ulmer Goldschmiede Dentler gestaltet: in der Form einer Flöte. Denn die in den Welterbe-Höhlen gefundenen Knochen- und Elfenbeinflöten zählen zu den ältesten Musikinstrumenten der Welt.