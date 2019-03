Fasnet Narren stürmen die Rathäuser

Der Charme der Eishexen lässt den Pfaffenhofener Bürgermeister Josef Walz dahinschmelzen (oben). In Vöhringen wird Bürgermeister Karl Janson, alias Zirkusdirektor, von einem Clown abgeführt. Sein Versuch, in der Menge unterzutauchen, misslang gründlich. Der Elchinger Bürgermeister Joachim Eisenkolb (rechtes Bild) muss vor dem Narrengericht aussagen. © Foto: Fotos: Henri Gallbronner,

Region / swp

Früher als andernorts haben die Narren in Elchingen die Macht übernommen. Abordnungen der acht Zünfte und Karnevalsvereine stürmten am Mittwochabend das Rathaus und stellten Bürgermeister Joachim Eisenkolb vors Narrengericht. Drei Anklagepunkte legte Stefan Schürch von den Lehmwualern dem Bürgermeister zur Last: die ewigen Baustellen, mangelhaften Winterdienst, die stockende Planung des neuen Feuerwehrhauses in Unterelchingen. Trotz der Verteidigung durch Magdalena Auer von den Bobbele blieb das Urteil nicht aus: Freibier für alle!

In Dornstadt hatten Lachatrapper, Hilmahexa und Doraweibla leichtes Spiel. „Commander“ Rainer Braig verließ am Donnerstag freiwillig das Rathaus, um den Narren die „freundliche Übernahme“ zu ermöglichen. Die Eroberer hielten sich nicht lange auf. Schließlich galt es, noch die Schulen zu stürmen.

Im Rathaus in Staig wartete kein Geringerer als Robin Hood auf die anstürmenden Holzstöckler. Nach einem Scharmützel musste der König der Wälder der Zunftmeisterin Julia Krause den Schlüssel überlassen. Am Aschermittwoch darf Martin Jung aus der Verbannung zurückkehren.

In Nersingen wurde der gestrandete Bürgermeister Erich Winkler, zwar von der Büttelzunft gerettet. Die Kreuzfahrt auf dem Loveboat der Narren gab’s aber nur gegen Herausgabe des Rathausschlüssels.

Bis Aschermittwoch werden die Erbr Sauen, Schnaiwalzer, Schlossgeister und Schlösslespfeifer schon nichts verbocken. Und wenn sie dann sehen, wie viel Arbeit es bedeutet, den Schlüssel gerne wieder hergeben. Hofft in Erbach zumindest Bürgermeister Achim Gaus.

„Nur in Vöhringen wird mit Vernunft regiert.“ Behauptet Bürgermeister Karl Janson. Ob das auch für die restlichen närrischen Tage gilt? Die närrischen Wasamolle haben sich jedenfalls auf ganz viel Zirkus eingestellt.

Während in Pfaffenhofen die charmanten Eishexen das Regiment führen. Begleitet von Robert Weltle und seiner Quetschkommode, enthoben sie Bürgermeister Josef Walz des Amtes.

Schluss mit Regieren ist auch für Thomas Kayser in Blaustein. Angeführt von den Katzastreckern, fegten die Zünfte die alte Ordnung aus dem Rathaus.