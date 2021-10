Ganz Tomerdingen schien kürzlich Interesse am Stand der in dem Dornstadter Teilort geplanten Nahwärmeversorgung zu haben. Vor zahlreichen Interessierten in der Mehrzweckhalle informierte die „Bürger­energie Dornstadt Projekte GmbH“ (BED Projekte).

Mit der derzeitigen Sanierung der Ortsdurch...