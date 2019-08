Die Geschäftsstelle der Donau-Iller-Bank am Wenzelstein reduziert ihre Öffnungszeiten von fünf auf zwei Tage. Das hat mehrere Gründe. Die Kunden werden bereits mit einem Flyer informiert, der in der Geschäftsstelle ausliegt. „Zum 16. September ändern wir für Sie die Öffnungszeiten unserer Geschäftsstelle am Wenzelstein“, ist zu lesen. Die neuen Öffnungszeiten beschränken sich auf zwei Tage. Geöffnet ist ab September am...