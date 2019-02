Zugverkehr Bahnstrecke Ulm – Memmingen soll schneller und schöner werden

Ulm/Neu-Ulm / Von Michael Janjanin

Das künftiges S-Bahn-Konzept zwischen Heidenheim, Ulm und Memmingen kommt mit Förderung des Bundes und Unterstützung der Länder voran. Ein Halbstundentakt ist geplant.

Mit mehr Komfort im Nahverkehr mehr Menschen in Bahnen und Busse locken: Das ist das Ziel des Regio S-Bahn-Konzepts. Für dessen schrittweise Verwirklichung arbeitet ein gleichnamiger Verein im Auftrag von rund 92 Mitgliedern und Kooperationspartnern von Heidenheim über Ulm und Neu-Ulm bis Memmingen. Das Rezept heißt: Halbstundentakt auf allen Schienenstrecken, die wie Krakenarme vom Oberzentrum Ulm und Neu-Ulm in die Region hineinreichen.

Brenzbahn und Illertalbahn an Kapazitätsgrenze

Das Problem: Zwei bereits stark befahrene Strecken – die Brenzbahn in Richtung Langenau und weiter bis Aalen und die Illertalbahn in Richtung Illertissen und weiter ins Allgäu – sind bereits Stand heute an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt. Ohne Modernisierungen und Ausbau-Konzepte komme man nicht voran in dem Bemühen, das Fahrplanangebot weiter zu verdichten, lautet das Resümee des Geschäftsführers des Vereins Regio S-Bahn Oliver Dümmler.

Von der Arbeit und deren Ergebnissen berichtete er diesmal im Verkehrsausschuss des Neu-Ulmer Kreistags. Ein wichtiger Schritt sei die Kooperationsvereinbarung mit dem Freistaat Bayern im vergangenen Jahr gewesen, ergänzte er. Baden-Württemberg sei bereits ein Jahr länger im Boot. „Es ist wichtig, dass sich die Länder zu dem Konzept bekennen.. Mit deren Unterstützung sei es erst möglich, an Fördermittel des Bundes heranzukommen.

Mehr Fahrgäste durch zwei Gleise?

Und wofür? Dümmler berichtete von einem umfangreichen Maßnahmen-Paket, um mit der Verwirklichung des Konzepts voranzukommen und „mehr Fahrgäste reinzubekommen“. Sprich: einen Umstieg von Auto auf Bahn und Bus. Errechnet ist eine Zunahme von 134 Prozent im Bereich Ulm, 74 Prozent in Senden.

Ein wichtiger Punkt: die immer wieder diskutierte Zweigleisigkeit. Allerdings nicht für die ganze Strecke. „Das ginge finanziell und rein rechtlich nicht“, erklärte Dümmler auf einen Hinweis von Landrat Thorsten Freudenberger hin. Dieser werde von Bürgern oft gefragt, wie man denn den Ausbau überhaupt von Neu-Ulm bis Memmingen hinbekommen wolle. „Ein Missverständnis“, ergänzte Freudenberger. „Innerhalb der Städte und Gemeinden geht das meistens gar nicht“, und außerdem ergäbe das Genehmigungsverfahren, die in diesem Jahrhundert wahrscheinlich nicht zu einem Ende geführt werden könnten. Also müsse es abschnittsweise gehen. „Und nur so viel, wie wir brauchen, um im Konzept voranzukommen.“

Modernisierung von Bahnhöfen und Haltestellen

Ein zweiter Punkt seien die Bahnhöfe selbst und neue Haltestellen. Wie berichtet, ist ein wichtiger nächster Schritt ist die Modernisierung des Bahnhofs in Blaubeuren. Ebenso in Senden: Der Umbau und die Modernisierung dort „schienen 2017 auf der Kippe zu stehen“. Unter Mitwirkung aller Akteure habe man aber Möglichkeiten einer sinnvollen Umsetzung in den nächsten Jahren gefunden – die auch halbstündliche Verbindungen auf der Verlängerung nach Weißenhorn ermögliche. „Zumindest in den Hauptfahrtzeiten tagsüber.“

Dazu sollen auch neue Haltestellen kommen: „In Gerlenhofen wollen wir sie in die Ortsmitte verlegen“. Insgesamt seien 30 neue Haltestellen geplant – zum Beispiel Senden Nord bei den Einkaufszentren. Geschäftsführer Dümmler: „Das sind sicherlich ehrgeizige Ziele, aber auch der Nachholbedarf im Vergleich zu anderen Regionen ist hoch.“ Und: „Wichtig ist auch die Geschlossenheit aller Akteure.“

Das könnte dich auch interessieren