Im Alb-Donau-Kreis gibt es 75 verschiedene Buslinien, 68 davon gelten als Hauptlinien. Fast 5,7 Millionen Kilometer wurden im Jahr 2019 auf diesen Strecken von neun verschiedenen Buslinien-Betreibern zurückgelegt. Nicht immer waren die Fahrgäste allerdings mit der Qualität zufrieden. „Dabei sind Qualität und Zuverlässigkeit maßgeblich für die Nutzung des ÖPNV“, sagte Landrat Heiner Scheffold in der Sitzung des Kreistags am Montag in der Mühlbachhalle in Lonsee.

Bei diesen zwei Punkten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) will der Kreis deutliche Verbesserungen erreichen. Die Kreisverwaltung, allen voran Nahverkehrsplaner Florian Weixler, will daher in den kommenden Monate die Kritierien für die Vergabe der Buslinien überarbeiten. Dort sollen gleichzeitig mehr Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten aufgenommen werden, wenn ein Verkehrsunternehmen die vertraglich vereinbarten Kritierien nicht einhält. Diesem Vorgehen stimmte der Kreistag zu.

Schwierigkeiten gebe es vor allem, wenn der Betreiber auf einer Linie gewechselt hat, erklärte Florian Weixler: Klagen über unpünktliche und überfüllte Busse, alte Fahrzeuge, über schlecht geschultes Personal, das die Bushaltestellen nicht kennt, häuften sich dann. Im September 2019 sei dies massiv der Fall gewesen. Inzwischen hat die Zahl der Beschwerden laut Weixler wieder nachgelassen.

Seit 2019 europaweite Ausschreibung

Die Linien, im Fachjargon Busbündel, werden immer für eine bestimmte Zeitspanne vergeben, damit die Verkehrsunternehmen entsprechend planen können. Endet der Vetrag, müssen die Linien neu ausgeschrieben werden – und dies seit 2019 europaweit.

Laut Weixler hat der Alb-Donau-Kreis seither 20 Linien europaweit ausgeschrieben und neu vergeben – zwar kamen dabei immer Verkehrsunternehmen aus der Region zum Zug, doch gab es dennoch die oben genannten Schwierigkeiten bei der Umstellung einzelner Linien. Die ganze Angelegenheit ist aber noch weitaus komplexer, denn es wird zudem unterschieden, ob eine Buslinie eigenwirtschaftlich betrieben werden kann. Ob also die Einnahmen, etwa durch Fahrkarten die Kosten decken. „Die Unternehmer müssen hier sehr eng kalkulieren“, erklärte Weixler. Was durchaus auf Kosten der Qualität gehen könne, etwa bei den Fahrzeugen. Eigenwirtschaftlich betrieben werden können laut Weixler inzwischen nur noch rund ein Viertel der Buslinien im Kreis. Die meisten Linien sind nicht kostendeckend, hier trägt der Alb-Donau-Kreis das Risiko und bezuschusst entsprechend. Knapp sechs Millionen erhält der Kreis dafür vom Land Baden-Württemberg.

Neben den neuen Vergabe-Richtlinien aufgrund des EU-Wettbewerbsrechts seien auch geänderte technische Anforderungen ein wichtiger Punkt, die Kritierien des Kreises nun zu überarbeiten, sagte Weixler. So fordere das Land beispielsweise inzwischen elektronische Fahrscheindrucker und Fahrgastzähler. Auch solche Punkte müssten die Verkehrsunternehmen künftig erfüllen, wenn sie sich für eine Buslinie im Kreis bewerben. „Es wird bei der Vergabe künftig also nicht mehr nur um die Kosten gehen, sondern auch um Qualität“, sagte Weixler.

„Billiger wird es sicher nicht“

Dass sich damit die Kosten für den ÖPNV über kurz oder lang weiter erhöhen werde, sei „sehr wahrscheinlich“, sagte der Nahverkehrsplaner. Einer Ausage, der Landrat Scheffold nur zustimmen konnte. „Billiger wird es sicher nicht.“ Es sei dann letztlich eine politische Entscheidung, was der Kreis bereit ist, in den ÖPNV zu investieren.

Daniel Salemi (FW) erkundigte sich, was aus der angedachten gemeinsamen Beschwerdestelle für Fahrgäste geworden ist, die die verschiedenen Verkehrsbetriebe in der Region einrichten wollten. Ding (Donau-Iller-Nahverkehrsverbund) prüft laut Weixler derzeit, wie sich eine solche Stelle einheitlich für alle einrichten ließe. Landrat Scheffold konnte dazu aus dem Ding-Aufsichtsrat berichten, dass an einer entsprechenden digitalen Plattform bereits gearbeitet wird.