Auf mehreren Buslinien soll es zum 1. Januar Verbesserungen geben. Das sei das Ergebnis der europaweiten Ausschreibung zweier Linienbündel, teilt das Landratsamt mit. Zum Bündel „Erbach/Öpfingen“ gehören vier Linien, die die Firma Bayer (Ehingen) von Januar an zehn Jahre lang betreiben wird. Das sind die Linien 21 Ulm-Ehingen, 225 Ehingen–Laupheim, 232 Stadtverkehr Erbach und 239 Schulverkehr Erbach. Im Stadtverkehr Erbach fährt am Wochenende kein Bus mehr, wegen geringer Nachfrage.

Insgesamt aber steige die Fahrleistung auf der Linie um 5000 Kilometer im Jahr. In Ersingen werde die Haltestelle „Wetterkreuz“ in beide Richtungen bedient. Zudem fahre die Linie 225 nun auch am Wochenende über Ersingen.

Das Bündel „Blaubeuren/Laichingen-Ost“ umfasst fünf Linien, die künftig von der RAB (Regionalverkehr Alb-Bodensee) und dem Blaubeurer Unternehmen Auto-Mann betrieben werden: 360 Laichingen–Geislingen, 364 Blaubeuren–Pappelau–Erstetten–Eggingen, 365 Blaubeuren–Laichingen, 366 Gerhausen–Blaubeurer Alb/Alb-Rundkurs und 368 Blaubeuren–Weiler. Letztere Linie verkehrt bisher bis Schelklingen, die Fahrgäste werden auf die Bahn verwiesen.

Insgesamt aber steige die Fahrleistung auf diesen Linien von 684.000 auf 745.000 Kilometern im Jahr. Die Bietergemeinsachaft RAB/Auto-Mann betreibt die Linien bis zum 10. Dezember 2022 – da soll der Bahnhof Merklingen in Betrieb gehen – mit Option auf Verlängerung.